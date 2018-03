EANS-News: Aufsichtsrat von C.A.T. oil verlängert sämtliche Verträge der Vorstände

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Utl.: • Manfred Kastner, Ronald Harder, Anna Brinkmann und Leonid Mirzoyan als Mitglieder des Vorstands der C.A.T. oil AG bestätigt

• Bestellung der Vorstandsmitglieder bis Ende 2018 verlängert

• Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für sein Engagement und die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges und profitables Wachstum

Vorstand/Personalie

Wien, 19. Dezember 2013 (euro adhoc) - Der Aufsichtsrat der C.A.T. oil AG (O2C, ISIN: AT0000A00Y78),einer der führenden Anbieter von Öl- und Gasfelddienstleistungen in Russland und Kasachstan, hat die Verträge des gesamten Vorstands bis Ende 2018 verlängert. Manfred Kastner wird weiter die Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden und Chief Executive Officer innehaben und Ronald Harder wird als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Chief Financial Officer tätig sein. Anna Brinkmann wird auch künftig die Position des Chief Operating Officers einnehmen und Leonid Mirzoyan wird weiterhin als Chief Corporate Finance Officer aktiv sein. Mit der erneuten Bestellung der Vorstandsmitglieder bestätigt der Aufsichtsrat deren engagierte und erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre. Darüber hinaus sichert der Aufsichtsrat die Kontinuität an der Führungsspitze und die weitere erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie, die auf profitables Wachstum ausgerichtet ist.

Dr. Gerhard Strate, Vorsitzender des Aufsichtsrats, sagte: "Wir freuen uns über die Verlängerung der Verträge des Vorstands von C.A.T. oil. Mit diesem Schritt sichert sich der Aufsichtsrat die Führungskompetenz und die umfassende Branchenexpertise von Manfred Kastner, Ronald Harder, Anna Brinkmann und Leonid Mirzoyan. So kann die Erfolgsgeschichte von C.A.T. oil fortgeschrieben werden. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit dem Vorstand fortzusetzen, insbesondere auch, weil nun ein weiterer wichtiger Investitionszyklus eingeleitet wird. Mit der Umsetzung des EUR 390 Millionen umfassenden Investitionsprogramms für die Jahre 2014 bis 2016 wird ein weiteres Kapitel in der Geschichte von C.A.T. oil aufgeschlagen."

www.catoilag.com

Pressekontakt:

FTI Consulting

Thomas M. Krammer

Tel.: +49 (0)69 92037-183

E-Mail: thomas.krammer @ fticonsulting.com

Steffi Fahjen

Tel.: +49 (0)69 92037-115

E-Mail: steffi.fahjen @ fticonsulting.com

Über die C.A.T. oil AG:

Die C.A.T. oil AG ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bereich der Öl- und Gasfelddienstleistungen in Russland und Kasachstan und an der Frankfurter Wertpapierbörse im SDAX gelistet. C.A.T. oil bietet eine breite Palette an hochwertigen Dienstleistungen an, mit denen Öl- und Gasproduzenten die Lebensdauer ihrer Quellen verlängern bzw. unerschlossene Öl- und Gasquellen zugänglich machen können.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1991 in Celle hat C.A.T. oil eine führende Position im Hydraulic Fracturing in Russland und Kasachstan aufgebaut. Fracturing ist eine sehr effektive Methode der Bohrlochstimulation, bei der das Gestein durch Einspeisung spezieller Flüssigkeiten unter Hochdruck aufgebrochen wird. Nach seinem Börsengang im Jahr 2006, baute das Unternehmen in den Jahren 2006 bis 2008 sein zweites Serviceangebot Sidetrack Drilling auf und etablierte damit eine starke Präsenz am russischen Markt. Beim Sidetrack Drilling werden neue Reservoire von einem bestehenden Bohrloch aus erschlossen. 2011 und 2012 ging das Unternehmen in die nächste Phase seiner Wachstums- und Diversifikationsstrategie und baute High Class Drilling als drittes Leistungsangebot auf. Hierbei handelt es sich um die klassische Technologie des vertikalen, horizontalen oder geneigten Bohrens zur Erschließung von Erdöl- und Gasquellen. Insgesamt hat der Konzern seit dem IPO 2006 bereits mehr als EUR 400 Millionen in Wachstum und Diversifikation investiert.

Nach dem erfolgreichen Aufbau von High Class Drilling in den Jahren 2011 und 2012 führte C.A.T. oil 2013 eine neue Berichtsstruktur ein. Diese weist die Segmente "Well Services" (Fracturing, Cementing und Completion Operations) sowie "Drilling, Sidetracking und IPM (Integrated Project Management)" aus. Zu den Kunden von C.A.T. oil zählen führende Öl- und Gasproduzenten wie Gazprom, Rosneft, Lukoil, TNK-BP und KazMunaiGaz. Zu allen pflegt C.A.T. oil langjährige Beziehungen und ist seit dem Markteintritt in Russland in den frühen 90er Jahren ein zuverlässiger und geschätzter Geschäftspartner.

C.A.T. oil hat den Unternehmenssitz in Wien und beschäftigte in den ersten neun Monaten 2013 durchschnittlich 2.673 Mitarbeiter, den größten Teil davon in Russland und Kasachstan.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: C.A.T. oil AG Kärntner Ring 11-13 A-1010 Wien Telefon: +43(0) 1 535 23 20 - 0 FAX: +43(0) 1 535 23 20 - 20 Email: ir @ catoilag.com WWW: http://www.catoilag.com Branche: Öl und Gas Exploration ISIN: AT0000A00Y78 Indizes: SDAX, Classic All Share, Prime All Share Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Krammer

Tel: +49(0)69-92037-183

Email: thomas.krammer @ fticonsulting.com