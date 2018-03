Fortbildungsangebote im KAV auf höchstem Niveau

Wien (OTS) - Vergangene Woche überreichte die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Marianne Klicka im AKH an der Akademie für Fortbildungen und Sonderausbildungen im Bereich Pflege gemeinsam mit der Lehrgangsleitung Edeltraud Stettner an 31 Absolventinnen und Absolventen zum feierlichen Abschluss der Weiterbildung "Sterilgutversorgung" ihre Zeugnisse.

"Wien investiert 3.45 Milliarden Euro pro Jahr in das Gesundheitswesen, um eine ausgezeichnete Versorgung zu sichern und damit nicht nur PatientInnen, sondern auch MitarbeiterInnen gute Rahmenbedingungen vorfinden. Der Wiener Krankenanstaltenverbund organisiert und finanziert laufend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Gesundheitsbereiche Lehrgänge zur Fort- und Weiterbildung, um die Qualität im Wiener Gesundheitswesen zu sichern. Der Weiterbildungskurs 'Sterilgutversorgung' ist ein weiterer Schritt in Ihrer Berufsausübung, um den ständig steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Die österreichweit standardisierte Ausbildung steht im Einklang mit der Europäischen Medizinprodukte-Richtlinie und umfasst sowohl fachtheoretische wie fachpraktische Ausbildung. Alle Maßnahmen der Politik und des Krankenanstaltenverbundes würden nichts nützen, wenn nicht Sie sich mit Ihrer Qualifikation und Ihrer Begeisterung aktiv beteiligen. Engagement und Leidenschaft sind somit Garant dafür, dass der hohe Standard, den es in der Versorgung von Patienten und Patientinnen in Wien gibt, auch weiterhin aufrechterhalten werden kann", so Klicka in ihrer Festansprache.

Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) als größter Gesundheitsausbildner Österreichs sorgt mit seinem Aus- und Weiterbildungsangebot auf höchstem Niveau dafür, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben bestens erfüllen können. (Schluss)

