Maxthon bringt neuen, anpassbaren Browser für Windows Phone mit verbesserter Leistung und Navigation auf den Markt

San Francisco (ots/PRNewswire) - Maxthon, ein internationales Softwareunternehmen, das modernste Webbrowser entwickelt, gab heute die Markteinführung seines aktuellen Browsers für das Windows Phone bekannt. Die aktuelle Version bietet mehr Leistung und verbesserte Navigationsfunktionen, beispielsweise eine schnelle Wiederherstellung von Registerkarten und Anpassungsoptionen, die das Surfen im Internet mit einem Windows-Smartphone leichter, schneller und angenehmer machen.

"Jede Plattform stellt uns, was die Benutzererfahrung angeht, vor ganz eigene Herausforderungen. Das gilt auch für das Windows Phone", erklärt Jeff Chen, der CEO von Maxthon. "Auch bei dieser aktuellen Version ist es uns wieder einmal gelungen, die plattformspezifischen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Benutzererfahrung in den Griff zu bekommen und so das Surfen im Internet über diese Plattform besonders angenehm zu gestalten."

Das Feedback, das Maxthon von den Benutzern aus aller Welt erhalten hat, hat dazu beigetragen, die mobile Internetnutzung mit dem Windows Phone zu verbessern. Zu den Funktionen, die die Handhabung so viel reibungsloser gemacht haben, gehören unter anderem:

-- Wiederherstellung von Registerkarten: Mit nur einem Klick auf eine Schaltfläche können Sie die zuletzt besuchte Seite ganz einfach erneut aufrufen und wiederherstellen. -- Fortschrittsleiste: Hiermit können Sie ganz bequem im Auge behalten, wie beeindruckend schnell die Seiten mit Maxthon geladen werden. -- Leichtes Scrollen: Scrollen Sie ganz einfach durch die Seiten und erleben Sie so natürliche Übergänge. -- Farbe der Benutzeroberfläche anpassbar: Personalisieren Sie Ihre Benutzeroberfläche, indem Sie sie farblich anpassen. -- Optimierte Speichernutzung: Hervorragend für Windows Phone-Webbrowser geeignet. Nutzen Sie mehrere Registerkarten gleichzeitig, ohne Einbußen bei der Geschwindigkeit in Kauf zu nehmen und ohne Abstürze befürchten zu müssen.

"Vorsichtig geschätzt dürften 2014 etwa 2 Milliarden Smartphones auf dem Markt angeboten werden. Die Analysten von Gartner gehen davon aus, dass etwa 15 % davon Windows verwenden werden", meint Karl Mattson, der Vizepräsident International Efforts bei Maxthon. "Wir freuen uns sehr, dass wir in der Lage sind, diesen potenziellen Kunden einen außerordentlich leistungsfähigen Webbrowser anzubieten, mit dem sie dieses Erlebnis voll auskosten können."

Darüber hinaus hat Maxthon vor Kurzem seinen aktuellen Webbrowser für Windows-PCs mit einer außergewöhnlich hohen Eingabegeschwindigkeit vorgestellt. Dieser baut Webseiten schneller auf und führt Downloads rascher durch als jeder andere Browser weltweit. Auch in dieser in raschem Wandel begriffenen Internetumgebung gelingt es Maxthon, auch weiterhin modernste Innovationen auf den Markt zu bringen, die an den Anforderungen der Nutzer orientiert sind, um ihnen die Arbeit damit besonders angenehm zu machen.

Informationen zu Maxthon

Als innovatives Softwareunternehmen entwickelt Maxthon hochwertige Webbrowser, die in Sachen Geschwindigkeit, Sicherheit, Unkompliziertheit und Funktionen für die Cloud-Nutzung ständig neue Maßstäbe setzen. Sie sind für die Plattformen Windows, Android, iOS und Mac erhältlich. Über seine Niederlassungen in San Francisco, Los Angeles, Peking, Schanghai und Hongkong erreicht Maxthon eine internationale Nutzergemeinschaft, die sich aus über 120.000.000 Menschen monatlich aus mehr als 150 Ländern zusammensetzt. Klicken Sie hier für weitere Informationen über Maxthon.

