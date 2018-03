EANS-Adhoc: Hypo Alpe-Adria-Bank AG / Closing des Verkaufs der Hypo Alpe-Adria-Bank AG

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Fusion/Übernahme/Beteiligung/Unternehmen/Hypo Alpe-Adria-Bank AG 19.12.2013

Wien/Klagenfurt, 19. Dezember 2013

Hypo Alpe-Adria-Bank International AG und Anadi Financial Holdings Pte. Ltd. haben heute in Wien den Verkauf sämtlicher Aktien an der Hypo Alpe-Adria-Bank AG vollzogen.

Das heutige Closing folgt der Bekanntmachung vom 31. Mai 2013, dass die Hypo Alpe-Adria-Bank International AG und Anadi Financial Holdings Pte. Ltd. einen Aktienkaufvertrag über sämtliche Aktien an der Hypo Alpe-Adria-Bank AG unterzeichnet haben und entspricht der im Rahmen der Beihilfenentscheidung der Europäischen Kommission vom 03. September 2013 festgelegten Vorgaben für die Restrukturierung der Hypo Alpe Adria.

Nunmehrige Alleinaktionärin der Hypo Alpe-Adria-Bank AG ist Anadi Financial Holdings Pte. Ltd.

