Geschäftsführung erweitert

Dr. Jörg Schmidt, Geschäftsführer der Akademie für Führungskräfte, wechselt zur Haufe Akademie

Die Haufe Akademie baut ihre Führungsspitze aus: Zum 1. Juni 2014 wird Dr. Jörg Schmidt, seit April 2012 Geschäftsführer der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft GmbH, zur Haufe Akademie zurückkehren. In der Funktion eines weiteren Geschäftsführers übernimmt er den Geschäftsbereich "Kompetenz für Fach- und Führungskräfte" von Hansjörg Fetzer, der weiterhin gemeinsam mit Mario Kestler das Unternehmen verantwortet.

Seit November 2013 tritt die Haufe Akademie mit dem Versprechen auf, ihren Kunden die Weiterentwicklung zu erleichtern. Dazu bietet sie in den Leistungsfeldern "Kompetenz für Fach- und Führungskräfte" (Seminare, Tagungen, Lehrgänge) sowie "Zukunftsgestaltung für Unternehmen" (Inhouse Training, Consulting, Coaching) umfangreiche Lösungen und Services zum gesamten Spektrum unternehmerischer Themen an. Um ihre Neupositionierung umsetzen und das Wachstum weiter vorantreiben zu können, erweitert die Haufe Akademie ihre Geschäftsführung: Ab dem 1. Juni 2014 übernimmt Dr. Jörg Schmidt den Geschäftsbereich "Kompetenz für Fach- und Führungskräfte" und berichtet in seiner neuen Funktion an Hansjörg Fetzer.

Profilierter Experte im Weiterbildungsbereich

Dr. Jörg Schmidt wechselt nach zwei Jahren als Geschäftsführer der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft GmbH, bei der er für das Geschäftsfeld "Offene Seminare" sowie für das Marketing und den Vertrieb verantwortlich zeichnete, wieder zurück zur Haufe Akademie. Dort war er bereits als Programmbereichsleiter tätig. Überzeugende Argumente konnte die Haufe Akademie, die zu den führenden Anbietern im Markt für betriebliche Qualifizierung gehört, mit ihrer Leistungsstärke und -vielfalt bieten: Die Haufe Akademie verfügt über einen breiten Marktzugang und eine hohe Innovationsdynamik. Aus diesem Grund nimmt sie, zusammen mit der Haufe Gruppe, den sechsten Platz unter Deutschlands größten e-Learning Anbietern ein (Quelle:

"MMB E-Learning Wirtschaftsranking 2013"). Als Full-Service-Anbieter deckt die Haufe Akademie das inhaltlich-thematische und methodische Leistungsspektrum der Personal- und Organisationsentwicklung komplett ab und hebt sich so mit ihrer Leistungsstärke und den daraus resultierenden Gestaltungsmöglichkeiten deutlich von anderen Anbietern ab.

Starkes Wachstum erfordert Neustrukturierung

Geschäftsführer Hansjörg Fetzer verdeutlicht die Notwendigkeit, die Führungsspitze der Haufe Akademie zu erweitern: "Durch das Wachstum der vergangenen Jahre war eine Neuorganisation unserer Führungsstruktur längst überfällig. Unsere neue Ausrichtung macht es erforderlich, unser gesamtes Leistungsspektrum konsequent weiterzuentwickeln, uns dabei noch kundenorientierter auszurichten und gleichzeitig unsere Strategie im Blick zu behalten. Wir freuen uns, dass wir mit Jörg Schmidt nun einen erfahrenen Weiterbildungsexperten in unserem Geschäftsführer-Gremium an Bord haben, von dessen Eignung wir uns bereits überzeugen konnten."

