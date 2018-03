Lotto: Wiener Quicktipp-Solo - eine glatte Million für den Sechser

Vier Joker, aber nur drei Gewinner mit je 58.600 Euro

Wien (OTS) - Im sechsten von sechs Tipps hatte ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Wien den Sechser vom vergangenen Mittwoch, und das macht ihn/sie um exakt eine Million Euro reicher. Eingefallen sind die "sechs Richtigen" dem Zufallszahlengenerator im Online-Terminal, und es war dies heuer übrigens bereits der 19. Solosechser in einer Normalrunde; so oft wurde eine "glatte Million" für einen Sologewinn noch in keinem Jahr zuvor ausbezahlt.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es vier Gewinner. Zwei Oberösterreicher und ein win2day-Spielteilnehmer waren dabei per Normalschein erfolgreich, ein Wiener erzielte seinen Gewinn per Quicktipp. Alle vier erhalten jeweils mehr als 25.600 Euro.

Joker

Glück und Pech lagen beim Joker erneut eng beisammen. Vier Spielteilnehmer hatten die richtige Jokerzahl auf ihrer Quittung, jedoch nur drei hatten auch das "Ja" angekreuzt. Ein Wiener, ein Nieder- und ein Oberösterreicher erhalten dafür jeweils mehr als 58.600 Euro, ein weiterer Wiener wurde durch sein "Nein" zum Pechvogel der Runde.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 18.12.2013:

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 25.620,90 59 Fünfer zu je EUR 1.894,90 189 Vierer+ZZ zu je EUR 207,00 3.612 Vierer zu je EUR 51,00 5.779 Dreier+ZZ zu je EUR 15,40 63.042 Dreier zu je EUR 5,20 242.914 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 1 18 19 39 41 44 Zusatzzahl: 5

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 18.12.2013:

3 Joker zu je EUR 58.605,80 6 mal EUR 7.700,00 97 mal EUR 770,00 981 mal EUR 77,00 10.066 mal EUR 7,00 98.225 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 6 9 1 3 5 5

