ORF SPORT + mit Konferenzschaltung in der Handball Liga Austria

Am 20. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 20. Dezember 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Konferenzschaltung in der Handball Liga Austria zwischen den Begegnungen Raiffeisen Fivers WAT Margareten -Moser Medical UHK Krems und Sparkasse Schwaz Handball Tirol - Bregenz Handball um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Damen-WM-Super-G Vail 1989 um 22.30 Uhr und ein "Sport-Bild" mit Volleyball, Handball, Eishockey und Fußball um 22.00 Uhr.

Im Kampf um den letzten Platz im oberen Play-off der Handball Liga Austria zwischen Krems und Schwaz zeigt ORF SPORT + die Begegnung Raiffeisen Fivers WAT Margareten - Moser Medical UHK Krems live und schaltet in Konferenz zum Match Sparkasse Schwaz Handball Tirol -Bregenz Handball. Kommentator ist Johannes Hahn.

Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 19. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

