EANS-Adhoc: HIRSCH Servo AG / Wechsel in den Standard Market Auction

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Sonstiges

19.12.2013

Die HRSCH Servo AG wird ab 1. April 2014 wieder im Standard Market Auction der Wiener Börse notieren. Der Wechsel soll den Restrukturierungsprozess unterstützen und erfolgt als Kostensparmaßnahme, zur Vermeidung von - mit dem höheren Segment verbundenen - Listingaufwendungen.

"Für uns stellt der Standard Market Auction derzeit ein geeignetes Marktsegment dar, um Börsennotierung, Handel und Verwaltungsaufwand in ein der Marktkapitalisierung entsprechendes Kosten-Nutzen-Verhältnis zu bringen", so HIRSCH Servo Vorstandsvorsitzender DI Harald Kogler. "Selbstverständlich werden wir den Publizitätsverpflichtungen des Standard Market Auction uneingeschränkt nachkommen. Unsere Investoren können sich daher auch weiterhin auf eine professionelle Investor-Relations-Tätigkeit verlassen", so Kogler weiter.

Der nächste Finanztermin ist der 28. Februar 2014 mit dem Bericht zum 1. Halbjahr 2013/14.

*Die HIRSCH Servo Gruppe ist der EPS-Spezialist an der Wiener Börse mit Produktionsstandorten in Österreich, Ungarn, Polen, Slowakei, Italien und Rumänien. EPS-Produkte (EPS steht für expandierbares Polystyrol und ist besser bekannt unter dem Markennamen Porozell®) unterstützen u.a. Energieeinsparungsmaßnahmen und ermöglichen nachhaltiges und ökologiegerechtes Wachstum. Die vielfältigen Anwendungsgebiete reichen von Verpackungen, Technischen Formteilen, Gebäudeisolierungen, Systemplatten für Fußbodenheizungen und Systembausteinen bis hin zu Thermozell® Leichtbeton-Produkten und Transportpaletten.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: HIRSCH Servo AG Glanegg 58 A-9555 Glanegg Telefon: +43(0)4277 2211 120 FAX: +43(0)4277 2211 170 Email: investor @ hirsch-gruppe.com WWW: www.hirsch-gruppe.com Branche: Verarbeitende Industrie ISIN: AT0000849757 Indizes: WBI, Standard Market Continuous Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung:

Michaela Andritsch, Tel: 0676/5784006,

E-Mail: michaela.andritsch @ hirsch-gruppe.com

www.hirsch-gruppe.com