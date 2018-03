Terminaviso: Heilsame Impulse - Aktivierung von Körper und Geist

Mönchhof (OTS) - Wer richtig glaubt, ist gesünder! Zugegeben - eine gewagte Behauptung, die entsprechende Reaktionen hervorrufen kann:

Vom ungläubigen Kopfschütteln bis hin zum verzweifelten Aufschrei ist alles drin.

Trotzdem lässt sich auch behaupten, dass die "Macht der Gedanken", und die "Kraft des Glaubens" mittlerweile etwas mehr als nur geflügelte Worte sind. Zuviel hat man schon darüber gehört, vielleicht auch selbst experimentiert.

Was nun wirklich dran ist, wird Theologe und Existenzanalytiker Mag. Rainer Kinast erläutern, wenn er in seinem Vortrag das Thema wissenschaftlich aufarbeitet, indem er fragt: "Es heißt der Glaube kann Berge versetzen, warum versetzt er meine Krankheit nicht?" Als Antwort darauf wird er seine Zuhörer zu einer spirituellen Grundhaltung hinführen, um das eigene Leben selbst lenken zu können. Um den Nachmittag auf allen Ebenen - nämlich körperlich, geistig und spirituell - abzurunden, haben Sie im Anschluss an den Vortrag die Möglichkeit, an drei Stationen einen Eindruck über Ihren ganzheitlichen Gesundheitszustand zu erlangen.

Bei der ersten Station "Medizin und Bewegung" können Sie mit unseren Physiotherapeutinnen bei verschiedenen Übungen Ihr Gleichgewicht sowie Ihre Reaktions- und Koordinationsfähigkeit testen. Darüber hinaus geben wir Ihnen einen Selbstbewertungsbogen mit nach Hause.

unsere Diätologin Anna Schmidt zeigt Ihnen in der Station "Ernährung" wie leicht man bei gleichbleibendem Geschmackserlebnis die Zuckermenge verringern kann ohne diese durch Süßstoffe zu ersetzen. Weiters erläutert Sie, warum man Weißmehl in der Küche reduzieren soll und wie man Vollkornmehl effizient einsetzt. Außerdem können Sie anhand eines Fragebogens Ihr eigenes Essverhalten unter die Lupe nehmen.

An der dritten Station "Psychologie und Spiritualität" wird Mag. Rainer Kinast gemeinsam mit Schwester Bernada Wotypka, O. Cist. und Prof. Josef Schultes auf das Thema seines Vortrags Bezug nehmen und Ihnen "Einfache Übungen, die der Seele gut tun" mitgeben.

Wir laden Sie herzlich ein und bitten um Ankündigung.

Heilsame Impulse - Aktivierung von Körper und Geist



Datum: 25.1.2014, um 14:00 Uhr



Ort:

Kurhaus Marienkron

Birkenallee 2, 7123 Mönchhof



