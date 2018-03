"VERA - bei ..." Waltraut Haas - am 21. Dezember in ORF 2

Wien (OTS) - Sie ist die bekannteste Rössl-Wirtin vom Wolfgangsee und das Mariandl aus der Wachau. Sie verdrehte Hollywoodstars den Kopf und durfte leidenschaftliche Filmküsse mit Peter Alexander tauschen -die ewig junge Waltraut Haas. Vera Russwurm besucht die Schauspielerin und Sängerin am Samstag, dem 21. Dezember 2013, um 21.55 Uhr in ORF 2 in einer neuen Ausgabe von "VERA - bei ..." in ihrer Villa in Hietzing und trifft dort nicht nur Waltrauts Sohn Marcus und Schwiegertochter Leila Strahl, sondern auch ihren Neffen Andy Lee Lang zu einer vorweihnachtlichen musikalischen Party. Außerdem stoßen noch Freunde des Hauses zu dieser familiären Runde. Es werden Weihnachtlieder gesungen, viel gelacht und Waltraut Haas erzählt aus ihrem Anekdoten-Schatz: von Hans Moser, der vom ersten Tag an, auf sie aufgepasst hat, ihr Aufwachsen im Schlosspark von Schönbrunn und von ihren Lebensmenschen, dem verstorbenen Ehemann Erwin und Peter Alexander.

Am Samstag, dem 28. Dezember, ist Vera Russwurm zu Gast bei Michael Konsel. "VERA - bei ..." ist in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

