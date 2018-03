100. Geburtstag Willy Brandt - SPÖ würdigt großen Sozialdemokraten

Kanzler Faymann zum langjährigen SPD-Vorsitzenden und Kanzler: "Willy Brandt gehört mit Bruno Kreisky und Olof Palme zu den Architekten eines Europas in Frieden"

Wien (OTS/SK) - Willy Brandt wäre am 18. Dezember 100 Jahre alt geworden. An den 100. Geburtstag von Willy Brandt zu erinnern, heißt auch, mit Respekt und Anerkennung an ein politisches Lebenswerk zu erinnern, das für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten bis heute politisches Vermächtnis und Auftrag zugleich ist. SPÖ-Vorsitzender, Bundeskanzler Werner Faymann betonte heute, Donnerstag, dass "Willy Brandt zu jenen großen Sozialdemokraten gehört, die Europa zum Besseren verändert haben. Zusammen mit Bruno Kreisky und Olof Palme zählt Willy Brandt zu den Architekten eines friedlich zusammenwachsenden Europas". ****

Der Ausnahmepolitiker und überzeugte Demokrat Willy Brandt hat das Friedensprojekt Europa entscheidend vorangebracht, und er hat auch großen Anteil daran, dass es heute ein gerechteres Europa und eine gerechtere Welt gibt. Mit seinem Kniefall am Ehrenmal der Helden des Ghettos in Warschau ist Willy Brandt als Kanzler der Versöhnung in die Geschichte eingegangen. "Dieser Kniefall war ein ganz wichtiges Symbol der Bitte um Vergebung für die Verbrechen des Nazi-Regimes", betonte Faymann. Willy Brandts unermüdlicher Einsatz für Frieden und Annäherung innerhalb des damals noch geteilten Europas wurde im Jahr 1971 mit dem Friedensnobelpreis gewürdigt.

Getreu seines Mottos "Mehr Demokratie wagen" hat Willy Brandt auch die Modernisierung und Öffnung der deutschen Politik und Gesellschaft vehement vorangetrieben. Willy Brandt hat als deutscher Bundeskanzler für eine Aufbruchsstimmung gesorgt, die in der Reformpolitik seines Freundes und Weggefährten Bruno Kreisky ihre Entsprechung fand. Beide, Willy Brandt und Bruno Kreisky, stehen für einen Demokratisierungsschub und für eine gesellschaftspolitische Umgestaltung, von der viele Generationen profitiert haben.

"Willy Brandt war ein Brückenbauer, einer, der stets den Dialog groß geschrieben hat. Willy Brandt war ein Staatsmann von historischer Bedeutung, der mit seiner Politik die Geschichte Deutschlands und Europas entscheidend mitgestaltet hat", betonte Bundeskanzler Werner Faymann. (Schluss) mb/mo

