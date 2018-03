Neuer Leiter der Anästhesie in der Confraternität-Privatklinik Josefstadt

Wien (OTS) - Der 41-jährige Facharzt für Anästhesie, allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie, Dr. Josef Stark, ist neuer Leiter der Anästhesie in der Confraternität-Privatklinik Josefstadt. Der gebürtige Niederösterreicher war zuletzt leitender Oberarzt der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin am SMZ Ost.

Dr. Stark, der auch auf Lehrtätigkeit an der Universität Wien sowie eine hohe Anzahl an internationalen Publikationen verweisen kann: "Ich freue mich, meine Erfahrungen in der Confraternität-Privatklinik Josefstadt mit ihrem hohen medizinischen Standard einbringen zu können."

Der Ärztliche Direktor, Univ. Prof. Dr. Drach, ergänzt: "In der Confraternität-Privatklinik Josefstadt mit ihrem weit gefächerten chirurgischen Angebot hat die Anästhesie einen entsprechend hohen Stellenwert. Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Stark einen profilierten und erfahrenen Spezialisten gewinnen konnten."

Confraternität-Privatklinik Josefstadt

Als traditionsreiches Privatspital ist die Confraternität-Privatklinik Josefstadt, ein Betrieb der PremiQaMed Gruppe, bekannt für exzellente Spitzenmedizin und kompetente Pflege in angenehmer Atmosphäre. Die moderne Privatklinik bietet komplette medizinische Versorgung unter einem Dach: Vorsorgeklinik, Ordinationszentrum, Ambulatorium, Tagesklinik und stationäre Behandlung stehen den Patienten zur Verfügung.

Die Schwerpunkte der 96-Betten-Klinik sind Onkologie, Kardiologie, Neurologie (zB. Parkinson), Urologie, Augenheilkunde, Chirurgie (Gefäße, Bauch, plastische, Mund-/Kiefer/Gesicht), die Früherkennung von Lungenkrankheiten und Thoraxchirurgie (mit Lungenfunktions- und Schlaflabor), Innere Medizin und Diagnostik (Bildgebende Diagnostik, Endoskopie, u.v.m.)

PremiQaMed Group

Die PremiQaMed Gruppe wurde 1991 gegründet und ist heute der größte Betreiber privater, nicht gemeinnütziger Krankenanstalten in Österreich. Rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmensverbund tätig. Stabilität und Verlässlichkeit zeichnen das Unternehmen aus, das sich seit vielen Jahren auf Wachstumskurs befindet. PremiQaMed steht für nachhaltig erfolgreiche, innovative und verantwortungsvolle Führung von Gesundheitseinrichtungen mit Fokus auf Top-Qualität und Spitzendienstleistung.

Confraternität - Privatklinik Josefstadt

Skodagasse 32, 1080 Wien, Austria

www.pkj.at

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Neumann

PremiQaMed Management GmbH

Tel.: +43 (1)586 28 40-308

E-Mail: thomas.neumann @ premiqamed.at

www.premiqamed.at