VKI-Aktion Energiekosten-Stop - 269 Euro Ersparnis

Wien (OTS/VKI) - 260.584 Privathaushalte haben sich bis zum Anmeldeschluss für die Aktion Energiekosten-Stop des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) angemeldet, um von günstigeren Strom-und Gastarifen zu profitieren. "Ein Ergebnis, das alle unsere Erwartungen gesprengt hat und das klar und deutlich zeigt, wie groß die Nachfrage nach günstigeren Energiepreisen ist und wie viele aktive und interessierte Konsumenten es gibt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer", so Franz Floss, VKI-Geschäftsführer für die Bereiche Untersuchung und Publikation im Rahmen der heutigen Pressekonferenz.

"Mit dieser Aktion ist es gelungen, deutlich sichtbar Bewegung in den Energiemarkt zu bringen", betont Josef Kubitschek, Geschäftsführer für die Bereiche Recht und Beratung, "sei es, dass die Energieanbieter ihren Kunden bessere Preise angeboten haben, sei es, dass dadurch auf die Möglichkeit des Wechsels und eine mögliche Kostenersparnis hingewiesen wurde." Auch rund 70 Prozent der Teilnehmer der Aktion haben bis dato noch nicht den Energieanbieter gewechselt.

Die durchschnittliche Ersparnis für Konsumenten, die im Rahmen der Aktion Energiekosten-Stop erzielt werden konnte, beträgt nun 131 Euro für Strom und 138 Euro für Gas pro Jahr. Wer sowohl seinen Strom- als auch Gasanbieter wechselt, kann sich folglich 269 Euro jährlich sparen.

Die Bestgebote im Überblick

- Ökostrom: Das beste Angebot in der Kategorie Ökostrom legte "STROMDISKONT.AT - eine Marke der Enamo Ökostrom GmbH". Konsumentinnen und Konsumenten könnten sich bei einem Wechsel im Schnitt 131 Euro sparen.

- Gas: Bestbieter in dieser Kategorie ist "goldgas". Die durchschnittliche Ersparnis liegt damit bei 138 Euro. Der Wechsel des Gasanbieters ist allerdings nur im Osten Österreichs möglich, da für die Bundesländer Tirol und Vorarlberg kein Angebot abgegeben wurde.

- Kombibezug Strom und Gas: In dieser vom VKI ausgeschriebenen Kategorie wurde kein Angebot abgegeben.

Die Angebote für Ökostrom und Gas können einzeln oder kombiniert in Anspruch genommen werden und gelten für die Dauer eines Jahres ab Lieferbeginn.

Energiekosten-Stop: Weitere Schritte

1. Neuer Tarif: Wer sich vor dem 17. Dezember 2013 für die VKI-Aktion angemeldet hat, erhält ab Mitte Jänner 2014 per E-Mail eine Benachrichtigung mit der individuell berechneten Ersparnis, die durch einen Umstieg auf den neuen Gemeinschaftstarif möglich ist.

2. Einfach wechseln und sparen: Wer sich dann für einen Wechsel zum neuen Tarif entscheidet, hat ebenfalls ab Mitte Jänner 2014 die Möglichkeit dazu. Das vom VKI übermittelte E-Mail wird zugleich einen Link zu einem Onlineformular enthalten. Erst wenn dieses ausgefüllt wird, wird das Angebot verbindlich angenommen. Den Rest der Formalitäten erledigt der VKI in Zusammenarbeit mit dem neuen Energieanbieter.

Sämtliche Information zur VKI-Aktion Energiekosten-Stop sind unter www.energiekosten-stop.at verfügbar. Fragen zum Energiekosten-Stop beantworten wir auch unter der kostenlosen Hotline 0800 810 860 (von Montag bis Freitag, 8-20 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

Verein für Konsumenteninformation/Testmagazin "Konsument"

Mag. Andrea Morawetz, Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 01/588 77 - 256

amorawetz @ vki.at

www.konsument.at