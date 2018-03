Kinostart-Termine der Constantin Film für 2014

München (ots) - Für Constantin Film steht das Kinojahr 2014 wieder ganz im Zeichen cineastischer Filmhighlights: Family Entertainment, 3D-Actionspektakel, Komödien, Drama sowie ein bayerischer Heimatkrimi versprechen ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Kinojahr mit größtem Unterhaltungswert.

Hier die neuen Starttermine:

16.01.2014 Fünf Freunde 3 20.02.2014 Tarzan 3D 27.02.2014 Pompeii 3D 06.03.2014 Alles Inklusive 20.03.2014 Need for Speed 3D 10.04.2014 Irre sind männlich 07.08.2014 Step Up: All In 21.08.2014 The Hundred Foot Journey (AT) 18.09.2014 Schossgebete 02.10.2014 Männerhort 02.10.2014 Mara und der Feuerbringer 16.10.2014 Winterkartoffelknödel 30.10.2014 Für immer vielleicht 20.11.2014 Frau Müller muss weg 04.12.2014 Enchanted Kingdom 3D

