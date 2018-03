APA-OTS: Die Aussendungen des Jahres 2013

Jahresrückblick in Presseaussendungen - Top 3 OTS-Aussendungen: "Energiekosten-Stop", "Lindner-Rücktritt" und "Menschlich bis zuletzt"

Wien (OTS) - Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Öffentlich relevante Themen sorgten auch auf der Verbreitungsplattform für Presseaussendungen www.ots.at für regen Diskussionsstoff: 2013 stand vor allem im Zeichen der Nationalratswahl. Doch auch Themen wie die Volksbefragung zur Wehrpflicht, das Jahrhunderthochwasser, der "Wilderer von Annaberg" oder die Begegnungszone Mariahilferstraße bewegten Medien und Menschen.

Der 27. Juni 2013 war jener Tag, an dem die meisten OTS-Aussendungen des Jahres verbreitet wurden: Der Nationalrat hielt eine Sondersitzung zum Thema "Steuern und Gebühren" und der Dritte Nationalratspräsident Martin Graf (FPÖ) verkündete, nicht mehr bei der Nationalratswahl zu kandidieren. Zahlreiche Reaktionen und Statements der Parteien sorgten an diesem Tag für einen Spitzenwert von 403 Aussendungen.

Die Top 3 der am häufigsten auf www.ots.at abgerufenen Aussendungen des Jahres:

Die auf der OTS-Plattform am häufigsten abgerufene Presseaussendung war jene vom Verein für Konsumenteninformation zum Thema Energiekosten-Stop. Den zweiten Rang erreichte die Nachricht über die Zurücklegung des Nationalratsmandates von Monika Lindner und bittere Berühmtheit erlangte eine Aussendung des Österreichischen Roten Kreuzes um die Trauer jenes Kollegen, der im September Opfer eines Amoklaufs in Annaberg wurde.

1: VKI-Aktion: Energiekosten-Stop: "Gemeinsam weniger zahlen!" vom 26.September 2013 http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130926_OTS0100 2: Dr. Monika Lindner legt Nationalratsmandat zurück vom 27. November 2013: http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20131127_OTS0216 3: Menschlich bis zuletzt vom 17. September 2013: http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130917_OTS0288

Jahresrückblick in Bildern

Auch 2013 wurden wieder zahlreiche Ereignisse in Bildern verewigt:

Unter http://www.ots.at/jahresrueckblick/2013/ ist eine Auswahl der spannendsten und eindrucksvollsten OTS-Bilder des Jahres abrufbar.

Über APA-OTS

APA-OTS Originaltext-Service GmbH ist der größte Verbreitungsservice für Presseaussendungen in Österreich. Die 100-prozentige Tochter der APA - Austria Presse Agentur verbreitet über die Kanäle der APA PR-Materialien im Originalwortlaut unter inhaltlicher Verantwortung des Aussenders an Empfänger im In- und Ausland: an Redaktionen, Medien, Meinungsbildner, interessierte Öffentlichkeiten, Pressestellen und Internetservices. Alle OTS-Aussendungen werden auf www.ots.at publiziert und sind dort auch im Archiv gespeichert.

