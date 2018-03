Land NÖ verfügt über hohes Niveau an Informationssicherheit

Abteilung Landesamtsdirektion/Informationstechnologie gemäß ISO/IEC 27001:2005 zertifiziert

St. Pölten (OTS/NLK) - Nach einem zweistufigen Zertifizierungsaudit wurde die Landesamtsdirektion/Informationstechnologie des Amtes der NÖ Landesregierung nach der Norm ISO/IEC 27001:2005 zertifiziert. Die internationale Norm spezifiziert Anforderungen für Herstellung, Einführung, Betrieb, Überwachung, Wartung und Verbesserung eines Informationssicherheits-Managementsystems. Mit dem Zertifikat wurde der IT-Abteilung von einer unabhängigen Kontrollinstanz ein hohes Niveau an Informationssicherheit bescheinigt. "Damit haben die laufenden Bemühungen um möglichst hohe Sicherheit im IKT-Bereich ihre verdiente Anerkennung gefunden", so Leiter Mag. Rainer Gronister. Aber auch durch diese Zertifizierung sei keine 100-prozentige Sicherheit gegeben. "Die Zertifizierung erlaubt kein Ausruhen, denn durch die Inbetriebnahme von neuen Services ergeben sich laufend neue Angriffsszenarien, bei denen ein ebenso hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten ist", so Gronister.

Gestartet wurde der Prozess bereits im Jahr 2006. "Nach einem zweistufigen Verfahren haben wir nun von einem internationalen Unternehmen die Zertifizierung nach der ISO/IEC 27001:2005-Norm erhalten und damit Informationssicherheit bestätigt bekommen", so Ing. Christian Polnitzky, der als Sicherheitsbeauftragter den Prozess begleitet hat. Organisatorische und technische Maßnahmen seien umgesetzt worden, um Risiken im Internet und internen Netzwerken frühzeitig zu erkennen. Um die zahlreichen Informationen zu schützen, über die das Amt der NÖ Landesregierung verfügt, wird das System ständig gestärkt und erweitert.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Landesamtsdirektion/Informationstechnologie, Ing. Christian Polnitzky, Telefon 02742/9005-15638, e-mail christian.polnitzky @ noel.gv.at oder Mag. Rainer Gronister, Telefon 02742/9005-14210, e-mail rainer.gronister @ noel.gv.at.

