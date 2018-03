Margareten: Fröhliche Weihnacht im "read!!ing room"

Wien (OTS) - Auf Grund des Erfolges in der Vergangenheit lässt der Verein "read!!ing room" (5., Anzengrubergasse 19/1) heuer abermals mit weihnachtlichen Aktionen aufhorchen: Am Freitag, 20. Dezember, aktivieren die Herren Kurt Mitterndorfer und Andi Sagmeister ihre "X-Mas Jukebox". Das musikkundige Duo hält sich an das Motto "Sie wünschen, wir spielen". Ab 19.30 Uhr werden sowohl althergebrachte als auch aktuelle Weihnachtslieder ertönen. Neben Wohlklängen ist auch mit der einen oder anderen "schrägen Scheibe" zu rechnen.

Informationen und Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42

Liebhaber gepflegter weihnachtlicher Weisen kommen an diesem Abend ebenso auf ihre Rechnung wie Anhänger skurriler Lieder. Alle Jahre wieder kochen die Vereinsvorsitzende, Madame Coco Shrapnell, sowie der Sprecher, Neil Y. Tresher, am Weihnachtstag in der "VOLXküche" im Vereinslokal in der Anzengrubergasse 19 eine leckere Suppe. Am Dienstag, 24. Dezember, hat das Publikum ab 11.00 Uhr Gelegenheit, eine Spezialität nach einem Geheim-Rezept zu genießen. Ratsam ist ein manierliches Schlürfen des Süppchens, denn ansonsten wird die parallel ablaufende "Weihnachtslesung" (mit Überraschungsprogramm) gestört. Bei beiden Veranstaltungen ist der Zutritt kostenlos. Die Organisatoren vertrauen sehr auf die Großzügigkeit der Mitmenschen (Mindest-Spende: 5 Euro). Der Bezirk unterstützt die Kultur-Arbeit der Leute aus dem "read!!ing room". Infos und Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42, E-Mail readingroom @ chello.at.

