Entwurf-Einsicht: Flächenwidmung im 21. Bezirk

Wien (OTS) - Folgender Entwurf für die Abänderung eines Flächenwidmungs- und Bebauungsplans liegt in der Zeit von 19.12.2013 bis 30.01.2014 zur öffentlichen Einsicht auf:

MA 21 - Plan Nr. 7827E

Abänderung des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungsplanes für das Gebiet zwischen Floridsdorfer Hautpstraße, Linienzug 1-2, Schöpfleuthnergasse und Linienzug 3-4 im 21. Bezirk, KG Floridsdorf

Der Entwurf des Magistrates wird aufgrund des § 2 Abs. 6 der Bauordnung für Wien zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Einsicht kann in der Planungsauskunft Wien (1., Rathausstraße 14-16, 1. Stock), Montag, Mittwoch und Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr sowie zusätzlich Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 17.30 Uhr vorgenommen werden. HINWEIS: Die Amtsstunden am 24.12.2013 sowie am 31.12.2013 sind jeweils von 8.00 bis 11.00 Uhr. Innerhalb der Auflagefrist können schriftlich Stellungnahmen eingebracht werden. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Online-Stellungnahme zu den Planentwürfen abzugeben:

www.wien.gv.at/stadtentwicklung/flaechenwidmung/aktuell/index.html Weitere Informationen bei der Planungsauskunft unter: 01/4000 8840. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Magistratsabteilung 21

Stadtteilplanung und Flächennutzung

E-Mail: post @ ma21.wien.gv.at