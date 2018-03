Das ultra-robuste Smartphone NAUTIZ X1 wird nun ausgeliefert

Lidköping, Schweden (ots/PRNewswire) - Handheld Group,

ein

schnell wachsender Hersteller von robusten Mobilcomputern, PDAs und Smartphones beginnt mit der Auslieferung des neuen Nautiz X1.

Das mit

Spannung erwartete Nautiz X1 ist das robusteste Enterprise-Smartphone. Das Gerät ist wasser- und staubdicht, schockresistent und arbeitet auch in extremen Temperaturbereichen. Aber es ist trotzdem schlank, leicht und handlich und so für Arbeit und Freizeit perfekt geeignet.

Das Nautiz X1 wird nun weltweit an Kunden geliefert. Das Interesse an Handhelds robusten Smartphone ist enorm. Die ersten Lieferchargen sind völlig ausverkauft.

Das Nautiz X1 ist ein Mitglied der Nautiz-Familie, ultra-robuste PDAs und Smartphones. Das Gerät ist IP67



geschützt. Dies bedeutet das Nautiz X1 ist völlig wasser- und staubdicht. Zusätzlich entspricht das Nautiz X1 auch den militärischen Anforderungen lt. MIL-STD-810G

in Bezug auf eindringende

Luftfeuchtigkeit, Vibrationen, Schock und extrem hohen und tiefen Temperaturen.

"Als ein Unternehmen, das auf die Herstellung robuster Computer spezialisiert ist, kennen wir die Erwartungen unserer Kunden. Unsere Geräte sind vollkommen robust, von innen nach aussen. Das Nautiz X1 ist keine Ausnahme. Es ist so zuverlässig und robust wie auch unsere anderen Mobilcomputer.", sagt Johan Hed, Produktmanager der Handheld-Gruppe. "Die Menschen nehmen ihre Smartphones jederzeit und überall mit, in alle Umgebungen und bei jedem Wetter. Das Nautiz X1 ist die perfekte Wahl um all diese Anforderungen zu widerstehen."

"Es ist das härteste Smartphone, das bisher gebaut wurde.", sagt Jerker Hellström, CEO der Handheld-Gruppe. "Wir sehen einen grossen Bedarf an wirklich robusten Smartphones, sowohl im Beruf als auch in der Freizeit. Wir freuen uns über die grosse Resonanz für dieses Produkt, die derzeit am Markt zu sehen ist."

Das Nautiz X1 ist schlank und handlich und wiegt nur 180 Gramm. Es hat ein im Sonnenlicht sehr gut lesbares 4" Display mit kapazitivem Touch und ultra-hartem Gorilla(R) Glas. Es läuft mit einem leistungsstarken 1 GHz Dual-Core Prozessor und hat 1 GB RAM. Das Nautiz X1 hat ebenfalls Bluetooth, Wi-Fi, einen Kompass, ein professionelles ublox-GPS Modul und eine 5 Megapixel Kamera. Das Betriebssystem des Nautiz X1 ist Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) oder Windows Embedded Handheld (WEH) 6.5 und läuft in GSM oder CDMA Netzwerken. Mehrere Akku-Optionen ermöglichen das Arbeiten unter widrigsten Bedingungen über einen ganzen Arbeitstag hinweg.

Für weitere Informationen zum Nautiz X1 kontaktieren Sie bitte Handheld, Ihren IT-Lieferanten oder einen lokalen IT-Anbieter.

Informationen zu Handheld

Die Handheld Group produziert robuste Mobilcomputer, PDAs und Smartphones. Handheld und seine Partner bieten weltweit komplette Mobillösungen für Unternehmen in Branchen wie Geodäsie, Logistik, Forstwirtschaft, öffentlichem Verkehr, Versorgung, Bau, Instandhaltung, Militär und Sicherheit an. Die Handheld Group hat Niederlassungen in Finnland, dem vereinigten Königreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz, Australien und den USA. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.handheldgroup.com.

