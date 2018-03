Andrea Berg - Einziges Open Air Konzert 2014: 09.08.2014 in der Wiener Krieau!

TICKETS BIS 31.12.2013 ZUM WEIHNACHTSAKTIONSPREIS -10 % ERHÄLTLICH! NUR NOCH 13 TAGE!

Wien (OTS) - Am 09.08.2014 wird Andrea Berg das Publikum mit ihrer einzigartigen Stimme in der Wiener Krieau begeistern. Andrea Berg gibt ihr einziges Open Air 2014!

ACHTUNG! Nachdem die Andrea Berg Tour (Graz Stadthalle, Linz Tipsarena, Wien Stadthalle) bereits ausverkauft ist, hat sich Andrea Berg dazu entschlossen, nun ein einzigartiges Zusatzkonzert, das Mega Open Air in der Wiener Krieau zu geben! Sie wird mit Ihrer einzigartigen Stimme tausende Besucher am 09.08.2014 zum Staunen bringen!

Nutzen Sie die Chance, ein atemberaubendes Konzert von Andrea Berg Live in der Wiener Krieau erleben zu können!

DIE MEGA ATLANTIS OPEN AIR SHOW!

Andrea Berg ist seit vielen Jahren Deutschlands erfolgreichste Sängerin. Ihre Musik, gepaart mit atemberaubenden Bühnenshows, berührt die Menschen auf eine ganz wundervolle Art und Weise. Zuletzt sorgte die gebürtige Krefelderin auf ihrer "Abenteuer"-Tour nicht nur für ausverkaufte Hallen, sondern auch für stürmische Begeisterung. Über 280.000 Besucher sprechen da eine eindeutige Sprache und untermauern den einzigartigen Stellenwert dieser Ausnahmekünstlerin. Und die Reise geht weiter!

Die zahlreichen Fans dürfen sich schon jetzt auf das Jahr 2014 und somit auf eine Fortsetzung des Abenteuers freuen, denn dann wird Andrea Berg erneut zu einer spektakulären Tournee aufbrechen und mit "Atlantis" in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Dänemark beste Unterhaltung mit vielen Überraschungen bieten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und für ein paar Stunden geht es wieder auf zu neuen Ufern in einer anderen Welt. Der Mythos von "Atlantis", der untergegangenen Stadt, wird von der Sängerin wiederbelebt und mit der ihr eigenen Kreativität in die Gegenwart transportiert.

Die Konzerte versprechen jede Menge Spannung und natürlich musikalischen Hochgenuss mit neuen Songs, aber selbstverständlich auch mit Klassikern wie "Du hast mich tausendmal belogen", "Die Gefühle haben Schweigepflicht" oder "Kilimandscharo". Einem ganz besonderen Erlebnis steht auf jeden Fall nichts mehr im Wege und Deutschlands erfolgreichste Sängerin sollte man auch live nicht verpassen.

Das Publikum darf sich bei der Atlantis Tour auf viele Überraschungen und eine einzigartige Show freuen. Den Fans steht ein atemberaubender Abend bevor.

Die Andrea Berg Tour im Februar 2014, mit ihrem erfolgreichsten Album, Atlantis ist bereits ausverkauft und die Künstlerin selbst hat daher entschieden, ein weiteres Konzert für ihre Fans zu geben.

Dieses Sommer Open Air Konzert in der Krieau soll alle bisher in Österrreich stattgefundenen Konzerte übertrumpfen und dem ihres Heimatkonzerts in Aspach gleichen.

Andrea Berg kommt mit Ihrem Original Aspach-Konzert nach Wien.

Alle Fans die jetzt keine Karten mehr ergattern konnten haben nun die einmalige Möglichkeit bei diesem so speziellen Zusatzkonzert im Sommer, die einzigartige Andrea Berg zu bewundern und mit Ihr eine spektakuläre Bühnenshow zu erleben.

Wie sie unserem beigefügten Anlageblatt entnehmen können, bietet dieses Konzert VIP-Plätze, Sitzplätze in unterschiedlichen Kategorien und natürlich auch Stehplätze, für diejenigen, die bei der Musik von Andrea Berg sowieso nicht ruhig sitzen können.

Wir bitten sie um einen weiteren tollen und emotionellen Beitrag, der den Fans von Andrea Berg ihre Liebe und große Dankbarkeit für die Treue, übermittelt.

