Orange wählt iGATE für die Umsetzung eines großen Transformationsprogramms in der Schweiz

iGATE Corporation (iGATE), das erste Unternehmen für integrierte Technologie und integrierten Betrieb (iTOPS - Integrated Technology and Operations), gab heute bekannt, dass es einen Fünfjahresvertrag mit Orange Communications SA (Orange Schweiz) gesichert hat, um die IT-Infrastruktur des Telekommunikationsanbieters umzuwandeln und um die Anbieterlandschaft in der Schweiz zu rationalisieren.

Johan Hall, Chief Technology Officer von Orange Schweiz, erklärte:

"iGATE stellte sich als die beste Wahl dar, um uns dabei zu unterstützen, unser Ziel eines herausragenden Services für unsere Kunden mit verbesserter Effizienz bereitzustellen. iGate hat sowohl sein umfassendes und auf geistigem Eigentum beruhendes Potenzials bewiesen, als auch unsere Geschäftsanforderungen verstanden und mit Flexibilität und Innovation reagiert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren."

Derek Kemp, Executive Vice-President und Leiter für Europa & Australien, iGATE, erklärte: "Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit einem führendem Telekommunikationsanbieter zu beginnen." Gestützt von unserem innovativen Geschäftsmodell und unserer weltweiten Lieferfähigkeit freuen wir uns darauf, mit Orange Schweiz zusammenzuarbeiten, um die Art zu unterstützen und umzuwandeln, wie wir unseren Kunden dienen und unsere Geschäfte verwalten. Unsere nachgewiesene Stärke in den Bereichen Unternehmenslösungen, Infrastrukturmanagement und Business Intelligence wird eine zentrale Rolle in der Bereitstellung dieses Erfolgs spielen."

Der Vertrag wurde nach einem strengen, von Orange Schweiz durchgeführten Auswahlverfahren vergeben. Das Engagement stellt einen bedeutenden Branchengewinn für iGATE dar, da es seine Position im europäischen Telekommunikationsbereich verstärkt.

In Partnerschaft mit Orange Schweiz wird iGATE Verantwortung für die Umwandlung und die Verwaltung von Unternehmenssystemen, wie ERP, Business Intelligence, Infrastruktur sowie Datennetzwerk- & Telefonservices übernehmen. iGate wird auch Infrastructure as a Service für Orange Schweiz und für bestimmte Partner bereitstellen sowie einen mehrsprachigen Servicedesk, um alle Leistungsmetriken der Anbieter zu überwachen beziehungsweise diese zu berichten. Das Datenzentrum wird durch Equinix in Zürich betrieben, wo iGATE auch Verträge mit anderen Schweizer Unternehmen aus den Bereichen Finanzen und Versicherungen abgeschlossen hat.

Informationen zu Orange Communications SA

Orange Communications SA ist der Herausforderer auf dem Schweizer Mobilfunkmarkt. Orange steht für herausragenden Service und sagt zu oft wie nur möglich zu seinen Kunden: "Mit Sicherheit können Sie das". Nur Orange bietet seinen 1,69 Millionen Kunden permanent die schnellste Internetverbindung, wie auch 4G/LTE mit bis zu 150 Mbit/s ohne zusätzliche Kosten. Das Orange Mobilfunknetzwerk deckt 99 % der Schweizer Bevölkerung ab und rangiert laut des angesehenen Handelsmagazin connect unter den Besten in der Schweiz. Nut mit Orange Me können Kunden ihr Abonnement entsprechend ihres Bedarfs anpassen. Nur Orange verfügt über die schnellste Hotline in der Schweiz. Nur Orange bietet seinen Geschäftskunden einen persönlichen Berater zusammen mit effizienzsteigernden und integrierten Mobilfunk-und Festnetzlösungen. Orange verfügt über 939 Angestellte und ist mit 94 Orange Centers und mit mehr als 2700 Zweigstellen in der gesamten Schweiz vertreten. Orange Communications SA ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Matterhorn Mobile SA, einem Unternehmen, welches sich indirekt im Mehrheitsbesitz durch von Apax Partners LLP beratenden Fonds befindet.

Informationen zu iGATE

Die iGATE Corporation ist der erste iTOPS-Anbieter, der über ein komplettes Outsourcing-Angebot in den Bereichen Beratung, Technologie und Geschäftsprozesse sowie über Produkt- und Verfahrenslösungen auf Grundlage eines sich an Geschäftsergebnissen orientierenden Modells verfügt. iGATE hat über drei Jahrzehnte Erfahrung als IT-Dienstleister vorzuweisen, ist dank der iTOPS-Plattform an verschiedensten Standorten rund um den Globus vertreten und verfügt über einen Talentpool, der sich aus über 28.500 Mitarbeitern zusammensetzt. Mit seinen effektiven Lösungen versorgt das Unternehmen durchgehend über 300 Firmen, darunter auch Fortune-1000-Unternehmen, aus vielen verschiedenen Branchen: Bank-und Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Fertigung, Einzelhandel, Vertrieb und Logistik, Medien, Unterhaltung, Freizeit und Reisen, Energie und Versorgung sowie der öffentliche Sektor und unabhängige Softwareanbieter. Bitte besuchen Sie die Website http://www.igate.com für weitere Informationen. iGATE Corporation wird an der NASDAQ unter dem Symbol "IGTE" geführt.

