Neues Volksblatt: "Schutzpatron EU" von Jürgen Leppen

Ausgabe vom 19. Dezember 2013

Linz (OTS) - Jetzt macht es die EU also wieder zum Thema, das viel zitierte Sparbuch der Oma, die mit ihren mühsam zur Seite gelegten Euros im Fall einer Bankpleite keinesfalls unter die Räder kommen dürfe. Der Diskussion um Sparer-Selbstbehalte, die zuletzt im heurigen Frühjahr entbrannt ist, will Brüssel nun offenbar ein für alle mal ein Ende bereiten. Was in Österreich bereits gilt - nämlich dass Sparguthaben bis zu einer Höhe von 100.000 Euro abgesichert sind, wenn die Bank "krachen" geht -, soll demnach europaweit kommen. Stattdessen sollen Aktionäre und Gläubiger der Bank bluten.

Diese Regelung würde freilich nicht nur die kleinen Sparer schützen, ob nun Oma oder Opa oder sonst wen, sondern auch die Banken selbst. Denn so könnte verhindert werden, dass Geldhäuser, die in Schieflage geraten sind, durch einen panischen Ansturm der Kunden, die ihre Guthaben in Sicherheit bringen wollen, in noch größere Bedrängnis kommen. Auch darüber, wie das Ganze finanziert werden soll, hat sich Brüssel Gedanken gemacht: Die Banken sollen in einen speziellen "Notfall-Fonds" einzahlen, aus dem die Einlagensicherung im Fall des Falles gespeist wird. Aus Sicht der europäischen Sparer ist das Vorhaben jedenfalls zu begrüßen. Für die wiegt das Argument der Selbstbehalte-Befürworter, dass damit potenziell unsichere Banken aus dem Markt gedrängt würden, wohl weniger schwer.

