OÖNachrichten-Leitartikel: "Man muss die Beamten verteidigen - und rügen", von Christoph Kotanko

Ausgabe vom 19. Dezember 2013

Linz (OTS) - Ist Sebastian Kurz mit 27 zu jung für einen Außenminister? Dazu hat jede/r in diesem Land eine Meinung. Dasselbe gilt für "die Lehrer" oder für "die Beamten".

Die sind, wenn man ganz allgemein ins Volk hinein fragt, "privilegiert, träge, teuer".

Das gilt freilich nicht, wenn man die öffentliche Meinung zu einzelnen Berufsgruppen erkundet. Die Krankenschwestern sind hoch angesehen, Richter und Staatsanwälte ebenso. Hilfreiche Polizisten werden geschätzt, guten Lehrern fehlt es nicht an Anerkennung durch Schüler und Eltern.

Man muss also "die Beamten" gegen viele falsche Pauschalurteile in Schutz nehmen (ein großer Teil ist übrigens nicht mehr pragmatisiert, sondern "nur" vertragsbedienstet).

Allerdings ist zu kritisieren, dass der öffentliche Dienst wegen seiner Gehaltsverhandlungen auf die Straße geht. Sympathien sind damit keine zu gewinnen.

Kurz vor der Demo kam am Mittwoch die Meldung, dass ein deutsches Unternehmen in seinen Betrieben in Mödling und Ternitz 460 von 750 Arbeitskräften kündigt. Auch in Lenzing verlieren Hunderte ihren Arbeitsplatz, obwohl das Unternehmen Millionengewinne macht. Für die Betroffenen wird es schwer, in der Region neue Beschäftigung zu finden.

Das kann den Staatsdienern nicht passieren: Sie haben die -heutzutage fast unbezahlbare - Gewissheit, dass ihr Job sicher ist, und ein Dienstrecht, das weit mehr Schutz bietet als jenes der Privatwirtschaft.

Betriebsbedingte Kündigungen gibt es nicht, im Gegenteil: In manchen Bereichen (etwa bei der Landesverteidigung) werden laut Rechnungshof Tausende Beamte bezahlt, ohne dass sie irgend etwas leisten; es gibt schlicht keine Beschäftigung für sie.

Griechenland lässt grüßen.

Wer unter solchen Umständen 1,7 Prozent Gehaltsplus verschmäht, muss sich fragen lassen, ob der Protest angemessen ist?

In anderen Branchen werden alte Rechte "abgeschmolzen". Das Argument, man müsse "die Kaufkraft erhalten", zählt nicht.

Die Finanzen des Staates sind miserabel. Noch ist es nicht so weit wie 1986 in der Verstaatlichten, deren damaliger Chef ächzte:

"Versteht doch, wir sind pleite!"

Doch dass die Kassen fast leer sind, weiß Neugebauer. Trotzdem lässt er die Muskeln spielen. Vermutlich gewinnt die Gewerkschaft die Kraftprobe. Der Sieg der einen Berufsgruppe kann teuer für alle werden.

Rückfragen & Kontakt:

Oberösterreichische Nachrichten

Chef vom Dienst

Tel.: +43-732-7805-401, 434 od. 422