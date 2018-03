"DER STANDARD"-Kommentar: "Ein Held namens Fritz" von Michael Völker

Die Beamten setzten ein Zeichen ihrer Macht - und ihrer Unzufriedenheit - Ausgabe vom 19.12.2013

Wien (OTS) - Kaum ein Beruf ist so klischeebehaftet wie jener des Beamten. Und jeder hatte schon eine Begegnung mit ihm: mit dem unwilligen, griesgrämigen, herablassenden Beamten. Mit dem man nicht als Bürger, sondern als Bittsteller in Kontakt tritt. Von dem man im Kreis geschickt wird. Auch wenn dieses Relikt längst vergriffen ist:

Der Ärmelschoner steht sinnbildlich für das Berufsbild des Beamten. Diesen Beamten gibt es so nicht mehr. Weder Ärmelschoner noch Pragmatisierung: Die Zahl der Bundesbeamten nimmt ab, jene der Vertragsbediensteten steigt, und diese genießen weder Pragmatisierung noch Pensionsprivilegien. Wobei es immer noch ein paar gibt, die es besonders gut -haben: Die Gemeindebediensteten in Wien und Graz etwa sind als Privilegienritter unterwegs. Dennoch: Die meisten Beamten sind engagierte und leistungsstarke Mitarbeiter. Es gibt auch die motivierten Lehrer.

Es geht ihnen nicht schlecht: Beamten und Vertragsbedienstete verdienen besser als andere Berufsgruppen, unter den unselbstständigen Erwerbstätigen haben sie das höchste Einkommen. Und jetzt gehen sie für mehr Geld demonstrieren. Mehrere Zehntausend waren am Mittwoch auf der Straße, weil ihnen die von der Regierung angebotene Gehaltserhöhung von 1,7 Prozent nicht ausreicht. Erstaunlich.

Die Beamten haben eine sehr effiziente Gewerkschaftsvertretung. Ein Fritz Neugebauer kämpft unbeirrt für seine Sache. Die seiner Leute. Das Werkl der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst läuft wie geschmiert:

Wenn die Beamten demonstrieren gehen, wird der Ring von der Oper bis zum Parlament gesperrt - als Parkplatz für die Busse. Es geht - auch - um Folgendes: Nach der Nulllohnrunde im vergangenen Jahr fordert Neugebauer jetzt den vollen Ausgleich von 2,3 Prozent.

Die Beamten auf der Straße, das war ein beeindruckendes Zeichen der Macht. Und ein Zeichen ihrer Organisationsfähigkeit. Hochschulprofessoren neben Polizisten, Krankenpflegerinnen neben Richtern, Kindergärtnerinnen, Lehrer und Schulwarte - und ihr Held heißt Fritz.

Sie haben die Bundeshauptstadt am Mittwoch ins Chaos geschickt -verkehrstechnisch. Dass alles andere in Österreich gut funktioniert hat, obwohl angeblich 30.000 Beamte nicht an ihrem Arbeitsplatz waren, verleitete so manchen zu Scherzen. Wie ungerecht. Immerhin haben die Beamten nicht gestreikt. Noch nicht. Fritz Neugebauer schließt auch das nicht aus.

Und es hängt tatsächlich sehr viel an der Person Neugebauer, der mit seiner Beharrlichkeit der Gewerkschaft einen Weg vorgibt, den sie sonst so nicht finden und beschreiten würde. Ihm geht es nicht nur um ein paar Zehntelprozentpunkte. Ihm geht es ums Prinzip.

Wer am Mittwoch genau hingehört hat, konnte feststellen: Nicht nur das Gehalt war Thema. Da entlud sich bei vielen der beamteten Demonstranten auch die Unzufriedenheit mit der Politik. Diese Stimmungslage sollte den Regierenden zu denken geben. Einem Werner Faymann und Michael Spindeleger fühlt sich die Mehrheit dieser Bediensteten offenbar nicht verbunden. Die sehen sich bei Fritz, dem Popstar der Staatsdiener, dem Che Guevara der Hofräte, zu Hause:

nicht nur, damit am Ende ein Zweier vorn steht. Auch, weil es um mehr geht. Um Anerkennung, um Zusammenhalt, um Stolz. Um Faymann, Spindelegger und um das Prinzip.

