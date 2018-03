Industriepolitische Zukunftsperspektiven konsequent weiter entwickeln

Austropapier fordert: Koalitionspakt muss Grundlage für konkrete Wachstumsimpulse und Reformschritte sein - wichtig ist die Reform der Ökostromförderung

Wien (OTS/PWK906) - Das SPÖ-ÖVP-Arbeitspapier wird von der Vereinigung der Österreichischen Papierindustrie positiv aufgenommen. "Der Koalitionspakt ist als Grundlage für konkrete Wachstumsimpulse und Reformschritte zu verstehen. Die industriepolitischen Zukunftsperspektiven müssen konsequent weiter entwickelt werden. Die neue Bundesregierung wird ihr Bekenntnis zur energieintensiven Industrie mit einem starken Maßnahmenpaket umzusetzen haben, vor allem bei der Verhinderung von Wettbewerbsnachteilen durch hohe Energie- und CO2-Zertifikatskosten, der Verwirklichung des EU-Energiebinnenmarktes und der Entwicklung CO2-armer Technologien", unterstreicht Oliver Dworak, Geschäftsführer der Vereinigung der Österreichischen Papierindustrie.

Im Vordergrund steht die nachhaltige Nutzung des heimischen Rohstoffes Holz in der Industrie, die eine hohe Wertschöpfung und viele Arbeitsplätze schafft und durch eine rasche Reform des Ökostromgesetzes abgesichert werden muss.

"Die im Regierungsprogramm verankerte Evaluierung des Ökostrom-Förderregimes ist eine zentrale standortpolitische Maßnahme - punktuelle Verbesserungen werden hier aber keinesfalls ausreichen", so Dworak. Die aktuell vorgelegten Ökostromförderbeiträge seien inakzeptabel, da sie Kostenanstiege bis über 30 Prozent für Unternehmen verursachen, und das gesamte Fördersystem dringend zu überarbeiten. "Wichtige Leitsätze, z.B. die Verbesserung der Effizienz und Treffsicherheit der Förderungen, die Marktintegration der erneuerbaren Energie und die Umstellung von Einspeisetarifen auf Investitionsförderungen, wurden ja bereits fixiert."

Unterstützung von Unternehmen

Lob zollt Austropapier den Koalitionspartnern für die verbindlich vereinbarten Maßnahmenpakete zur verbesserten Unternehmensfinanzierung, zum Bürokratieabbau und zur Beschleunigung der Förderabwicklung. Darüber hinaus entspricht auch das Ziel der Forcierung einer nachhaltigen Holznutzung in den heimischen Wäldern einer zentralen Forderung der Branche, deren Holzimportquote bereits über 40 Prozent liegt. "Das klare Bekenntnis einer ausreichenden Rohstoffversorgung ist zur Standortsicherung der heimischen Industrie unabdingbar. In engem Zusammenhang steht für uns damit die Fortsetzung der Schieneninfrastrukturoffensive der ÖBB zum Ausbau des umweltfreundlichen Rohstofftransports sowie die an das internationale Niveau angepasste Tonnagenerhöhung für Holztransporte auf der Straße auf 50 Tonnen", betont Dworak.

Austropapier spricht von Meilensteinen, um heimische Unternehmen im internationalen Standortwettbewerb zu unterstützen. Dazu zählen sowohl die Planungssicherheit für Investoren im EU-Emissionshandel als auch die angesprochenen Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von Wettbewerbsnachteilen durch hohe Energie- und CO2-Zertifikatskosten sowie die Stärkung des europäischen Energiebinnenmarktes und die Entwicklung CO2-armer Technologien zur Verwirklichung der Low-Carbon Bio-Economy. "Es darf aber keinesfalls bei Lippenbekenntnissen und Papiertigern bleiben. Der laufenden Evaluierung und dem Monitoring der österreichischen Energiepolitik wird mit Blick auf die geplante Energiestrategie 2030 ein hoher Stellenwert zukommen", so Oliver Dworak.

Kritisch beurteilt Austropapier den Zielkonflikt beim Energieeffizienzgesetz. "Die Regierung wird gut beraten sein, das Thema diesmal im Dialog mit den betroffenen Unternehmen und Branchen zu erarbeiten, um ein neuerliches Scheitern zu verhindern und die erforderliche Investitions- und Rechtssicherheit zu schaffen. Anreize und Motivation sollen, wie im Pakt festgelegt, im Vordergrund stehen", fordert der Austropapier-Sprecher.

Viele positive Signale

"Gute Ansätze des Regierungsprogrammes, wie etwa die Anhebung der Höchstarbeitsgrenze in bestimmten Fällen, die Senkung der Lohnnebenkosten zur Entlastung des Faktors Arbeit und Maßnahmen gegen den drohenden Fachkräftemangel, müssen zur Stärkung des Standortes Österreich konsequent weiterentwickelt werden", erklärt Oliver Dworak gemeinsam mit Werner Auracher, Geschäftsführer des Fachverbands der Papierindustrie. Grundsätzlich positiv registriert wird etwa die geplante Senkung des Unfallversicherungs- und Insolvenzentgeltfonds-Beitrages, die abgabenbegünstigte Mitarbeitererfolgsbeteiligung, den Ausbau der Qualifizierungsförderung, die geplante Reduzierung von betrieblichen Beauftragten und die Erleichterung von Arbeitszeitaufzeichnungen. "Auch die rasche Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters und steuerliche Anreize für die betriebliche Gesundheitsförderung sind wichtige Signale an die Unternehmen", fügt Werner Auracher hinzu, der aber vor allem die Einschränkung von All-In-Verträgen und die ab 2017 vorgesehenen Strafzahlungen, wenn Betriebe eine bestimmte Quote an älteren Beschäftigten nicht erreichen können, sehr kritisch sieht. (KR)

Hintergrundinformation

Austropapier repräsentiert - gemeinsam mit dem Fachverband der Papierindustrie - die Unternehmen der österreichischen Papierindustrie. 24 Betriebe erzeugen jährlich rund fünf Millionen Tonnen Papier und zusätzlich zwei Millionen Tonnen Zellstoff. Sie stellen rund 8.000 Arbeitsplätze direkt bereit und tragen zur Einkommenssicherung von hunderttausenden Menschen in der heimischen Forst- und Holzwirtschaft, in der Papier und Pappe verarbeitenden Industrie und dem Druck- und Grafik-Sektor bei. (KR)

