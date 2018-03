Wiener Zeitung: Leitartikel von Reinhard Göweil: "Tu felix Austria"

Ausgabe vom 19. Dezember 2013

Wien (OTS) - Österreich hat drei Regierungsmitglieder im Finanzministerium, keines davon war beim vermutlich wichtigsten EU-Finanzministertreffen des Jahres. "Tu felix Austria", kommentierte das der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble trocken. Immerhin ging es um die Banken-Union, ein Konvolut von Änderungen, das Österreichs sechs größte Banken unmittelbar und nicht in jedem Fall günstig trifft. Dass die Republik mit der Hypo einen auch in EU-Dimensionen harten Brocken am Hals hat, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Beim Rat der Staats- und Regierungschefs wird Österreich wieder dabei sein, doch die wollen die Banken-Union eigentlich nur abnicken - und nicht darüber diskutieren.

Dafür steht den Regierungschefs ein anderes heißes Thema bevor: der "Wettbewerbspakt". Er soll der EU-Kommission Mitspracherechte bei Wirtschaftsreformen in den Mitgliedsländern geben, dafür gibt es Geld aus den EU-Töpfen für deren Umsetzung. Die Maßnahmen zielen auf eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit aller EU-Länder. Hier kann "Tu felix Austria" inhaltlich verwendet werden, der (dafür wichtige) Indikator Leistungsbilanz wird in Österreich weiterhin Überschüsse aufweisen.

Wer tolle Produkte erzeugt, braucht aber auch jemanden, der sie kauft. Kritiker des Paktes meinen daher, wenn ganz Europa wie Deutschland wird, fehlen in Europa die Abnehmer. Wer aber soll VW dann die Autos abkaufen? Die USA und China setzen auf eigene Industrie, es würden also auch dann Werke abwandern.

Eine Verständigung auf diesen Wettbewerbspakt beim EU-Gipfel wäre daher kontraproduktiv, wenn dem nicht gleichberechtigt eine soziale Komponente beigestellt wird.

Bei der Sozial-Union hat es die EU aber nicht so eilig. Der ursprüngliche Plan einer gemeinsamen Arbeitslosenversicherung wurde weggeschoben. Dabei ist die Frage, ob hohe Arbeitslosigkeit nicht ebenso schädlich ist wie ein hohes Budgetdefizit, am Beispiel Griechenland empirisch eindeutig mit Ja beantwortet.

Der Wettbewerbspakt soll zudem in Verträgen zwischen der EU-Kommission und den Mitgliedsstaaten gelten, ohne Mitspracherecht für das Europäische Parlament. Dabei ist es genau dieses Parlament, das als einziges EU-Gremium demokratisch sauber legitimiert ist. Und dessen Zusammensetzung wir alle im Mai 2014 wählen.

www.wienerzeitung.at/leitartikel

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Zeitung

Sekretariat

Tel.: +43 1 206 99-474

redaktion @ wienerzeitung.at

www.wienerzeitung.at