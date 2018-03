Ein Sternenregen

Basel (ots) - Der beliebteste Sternekoch der Welt bereist häufig ländliche Gegenden auf der Suche nach lokalen Erzeugnissen. Dieses Mal besucht er einen ganz anderen Hof im Dorf Le Brassus in der Schweiz aus einem ganz anderen Grund: Die Manufacture de Haute Horlogerie Blancpain, ein Gebiet, das Joël Robuchon ebenfalls berührt und sich völlig von der Gastronomie unterscheidet. Das Streben nach Perfektion, Kompetenz, präzisen Handbewegungen, Leidenschaft sowie akribischer Handwerkskunst, Freundlichkeit und Wissenstransfer - der grossartige französische Chefkoch erkennt in Blancpain seine eigenen Werte und Prinzipien wieder, die er in seiner Küche anwendet.

Dieser leidenschaftliche Enthusiast kommt, um sich selbst die Uhrenherstellung der Kunsthandwerker in ihren Werkstätten der Manufaktur anzusehen. Sein berühmter Kollege Frédy Girardet, früherer Sternekoch des Hôtel de Ville in Crissier, nutzt die Gunst der Stunde seiner Präsenz in der Region Jura im Kanton Vaud und gesellt sich zu ihm. Sie werden Philippe Rochat für ein Essen am Tisch von Benoît Violier treffen. Joël Robuchon hat Frédy Girardet bereits 1996 dieses vielversprechende junge Talent empfohlen, das in kurzer Zeit unentbehrlich wurde. Als Giradet das Etablissement ein Jahr später an Philippe Rochat übergab, war es ausgeschlossen, ihn nach Frankreich zurückkehren zu lassen.

