Schwung für die FG Werbung & Marktkommunikation Wien: Neue Fachgruppenmitglieder

Monika Thomasberger, Gustav Götz und Mario Rossori jetzt im Ausschuss der FG Werbung Wien

Wien (OTS) - Die FG Werbung & Marktkommunikation Wien freut sich über drei neue Mitglieder im Ausschuss. Die drei neuen Fachgruppenausschussmitglieder bringen Branchenkenntnis, Engagement und frischen Wind für die Interessensvertretung mit. "Wir freuen uns, dass ein starkes Team für unsere Mitglieds-Unternehmen tätig ist", sagt Mag. Birgit Kraft-Kinz, Obfrau der Fachgruppe und führt weiter aus, "wir stärken unsere Aktivitäten über den Zukunftsdialog; dabei sind Dynamik, Know-How und Internationalität unserer Ausschuss-Mitglieder wichtig!"

Monika Thomasberger (Wirtschaftsbund) ist Kommunikationsmanagerin bei T-Systems in Österreich, wo sie für die interne und externe Kommunikation, Social Media Management und CSR Aktivitäten zuständig ist. Nebenbei ist sie im Board der Marketing Natives für die Teamleitung und Content Marketing verantwortlich. Sie studierte Journalismus und Psychologie in London. Davor sammelte sie Erfahrungen bei Euronews in London, Gazeta Wyborcza in Warschau und Wien Energie.

Gustav Götz (Grüne Wirtschaft) ist gebürtiger Wiener und seit 1998 in der Medienbranche aktiv. Zuerst bei der RTL Gruppe und dann bei einem der größten Medien Österreichs, dem Hitradio Ö3. Zu seinen Fähigkeiten zählen unter anderem Content Marketing, Themenmanagement und Text & Kreation. Mit seiner Agentur MediaBrothers betreut er Kunden wie XXXLutz, Wiener Stadtwerke, voestalpine, den ORF oder Die Grünen.

Mario Rossori (Grüne Wirtschaft) ist Inhaber der Eventagentur Rossori Music & Event GesmbH mit einem speziellen Focus auf Musikcontent. Er organisiert seit dem Jahr 2000 die österreichischen Gemeinschaftsstände auf den wichtigsten Musikmessen, z.B. MIDEM in Cannes oder die neue B2B Messe classical:NEXT in Wien. Die Firma betreibt ein eigenes Plattenlabel mit dem Namen Pate Records, einen Musikverlag und eine Sync-Rights Plattform. Daneben ist er Vorstandsmitglied im Österreichischen Musikrat, des Archivs für Populärmusik und Mitglied des Fachverbandsausschusses der Film- und Musikindustrie, sowie kooptiertes Mitglied der Fachgruppe Wien der Freizeit- und Sportbetriebe.

