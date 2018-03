Bundeskanzler Faymann: Bankenunion ist notwendige Konsequenz aus Finanzkrise

Hauptausschuss im Parlament: Ausblick auf Europäischen Rat - Wachstum und Beschäftigung, Bankenunion

Wien (OTS) - "Wir diskutieren derzeit intensiv über Angleichungen, um zu verhindern, dass Europa wirtschaftliches Schlusslicht in der Welt wird. Es geht um die Frage, wie die Wirtschaft gestärkt werden kann, um so ein höheres Wachstum zu erreichen", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Mittwoch, beim Hauptausschuss im Parlament vor dem morgen beginnenden Europäischen Rat, in dessen Mittelpunkt die Themen Wachstum, Beschäftigung und die Bankenunion stehen werden. Laut den Prognosen werde das Jahr 2014 eine positive Trendwende beim Wirtschaftswachstum in der Eurozone bringen. "Auch wenn die Richtung stimmt, muss man in aller Bescheidenheit festhalten, dass es sich um ein geringes Wachstum von etwa 0,4 Prozent handeln wird. Wir werden daher auch weiterhin darüber diskutieren, wie wir die gemeinsamen Finanzen in Ordnung halten können, um das Wachstum zu garantieren", so der Bundeskanzler.

"Alle Beschlüsse kreisen um die Frage, welche Maßnahmen auf nationaler Ebene freiwillig umgesetzt werden sollen. Wir können uns in Österreich etwa auf einen gemeinsamen Weg einigen, der vom Parlament gebilligt wird. Eine solche freiwillige Vereinbarung kommt jedoch nur dann zustande, wenn es das österreichische Parlament so möchte", so Faymann. Diese Frage stelle sich auch in allen anderen Ländern der Europäischen Union. "Harmonisierungen, Vereinheitlichungen und engere Koordination können einzig auf Basis von Dialog, Diskussion und freiwilligen Vereinbarungen beschlossen werden", so Faymann.

Als weiterer wichtiger Punkt stehe die Bankenunion auf der Agenda des Rates. "Diese Frage ist eine Konsequenz aus der Finanz- und Wirtschaftskrise. Wir wollen nicht noch einmal erleben, dass Schwierigkeiten von Banken ganze Volkswirtschaften an den Rand des Abgrunds bringen. Die logische Konsequenz ist, dass wir künftig eine gemeinsame Aufsicht brauchen werden, um Schwachstellen frühzeitig aufzuzeigen", sagte der Bundeskanzler. Diskutiert wird derzeit eine Vorgehensweise in den Etappen Aufsicht, Kontrolle und die Schaffung neuer Mechanismen.

"Damit sollen Fehler erkannt werden, um die entsprechenden Maßnahmen rechtzeitig setzen zu können. Wir beschäftigen uns auch mit der Frage, welche Vorkehrungen für einen Abwicklungsmechanismus gesetzt werden sollen, damit künftig auch die Banken Verantwortung übernehmen müssen", so der Bundeskanzler, der abschließend betonte, dass sich Österreich weiter für die Einführung der Finanztransaktionssteuer einsetzen wird. "Ich bin davon überzeugt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Eine Einigung ist möglich."

