FPÖ-Ragger: Hypo-Milliarden-Fehlgriffe der Bayern-LB aufzeigen!

Anbiederung von LH Dr. Kaiser ist nicht angebracht

Klagenfurt (OTS) - "Ich erwarte mir vom neuen Finanzminister Spindelegger, dass er das bisher so beharrlich gehütete Geheimnis um die Hypo Alpe Adria Bank lüftet: Wie viel Schaden ist in der Zeit verursacht worden, als nur die Bayern das Sagen in der Bank hatten", erklärt der Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger am Mittwoch.

Über diese Zeitstrecke von 2007 bis zur Verstaatlichung der Bank, sei bisher der Mantel des Schweigens gebreitet worden. Man wisse nur, dass die Bayern das Geschäftsvolumen der Hypo u.a. durch Expansionen nach Bulgarien und die Ukraine nahezu verdoppelt habe.

Auch die bisherigen Gerichtsverfahren vermögen dieses dunkle Milliardenloch nicht zu erhellen: In Medienberichten werde der maximale Schaden mit bis zu 18 Milliarden Euro, 18.000 Millionen Euro, beziffert. Bei den Causen, die bisher vor Gericht behandelt werden, gehe es um 36 Millionen, etwa 0,2 Prozent der Schadenssumme. "Was ist mit den anderen 99,8 %", fragt Ragger.

Es sei zweifellos notwendig, alle Verfehlungen der Führungsleute, die bis zum Verkauf an die Bayern tätig war, zu beleuchten. Doch es falle auf, dass mögliche Verfehlungen der Manager seit 2007 bisher komplett ausgeblendet worden sind.

"Es wäre daher sinnvoll, wenn LH Dr. Peter Kaiser Aufklärung darüber verlangt. Seine heutige Anbiederung gegenüber Finanzmister Spindelegger ist fehl am Platz", so Ragger. Er fordert von der neuen Bundesregierung, dass sie die Einsetzung eines neuen parlamentarischen Hypo-Untersuchungsausschusses nicht weiter blockiert. Denn die Öffentlichkeit habe ein Recht darauf zu erfahren, was in der Ära der Bayern und seit der Verstaatlichung passiert ist und warum die Schadenssumme explodiert ist.

