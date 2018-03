LAbg. Walter Naderer: Unnötiger und mehr als entbehrlicher Ausritt von Beamten

Aufmarsch von Privilegienrittern unter Zugpferd Neugebauer kurz vor Weihnachten

Sankt Pölten (OTS) - Angesichts der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt, den Kündigungen in Großbetrieben, sowie der prekären Situation in der Baubranche, mit Schwerpunkt im Tiefbaubereich, der mit großen Ausfällen zu kämpfen habe, sei es für Naderer mehr als verwunderlich, dass sich die Beamten für den Erhalt ihrer Privilegien auf die Straße wagen würden. Gerade diese müssten sich nämlich keine Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen.

"Es ist typisch für Herrn Neugebauer, sich vor den Karren spannen zu lassen und nicht nur als erfolgreicher und erprobter Privilegienritter zu agieren, sondern auch als Zugpferd diese Protestbewegung anzuführen, die für Viele nicht nachvollziehbar ist", kommentierte Naderer die aktuelle mediale Berichterstattung zur Demo.

