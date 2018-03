Noch bis Ende 2013: Tauschaktion alter Gas-Kleinwasserheizer

Wien (OTS) - Rund 13.000 Gas-Kleinwasserheizer befinden sich noch immer in Wiener Wohnungen und führen immer wieder zu schweren Unfällen. Wien Energie fördert noch bis 31. Dezember 2013 einen Austausch der gefährlichen Gas-Kleinwasserheizer gegen sichere, leistbare und moderne Geräte. Ziel ist mehr Sicherheit und Komfort für die Bewohner und die Vermeidung von Unfällen.

In den 1990er-Jahren gab es noch mehr als 100.000 Stück Fünf-Liter-Gas-Kleinwasserheizer in den Wiener Haushalten. Dank Initiativen von Stadt Wien, Wien Energie und Wiener Netze konnte diese Zahl bis auf rund 13.000 Stück reduziert werden. Schon seit Ende der 1980er-Jahre dürfen die Geräte nicht mehr neu montiert werden, seit 2006 auch nicht mehr als Tauschgeräte. Besonders gefährlich an den Heizern ist, dass sie über keinen Kaminanschluss verfügen. Ohne ausreichende Durchlüftung der Wohnräume bleibt das beim Betrieb der Kleinwasserheizer entstehende Kohlenmonoxid im Raum. Schwere Vergiftungen können die Folge sein. Mit einem Elektro-Speicher kann das nicht passieren, der Betrieb ist in etwa aufkommensneutral, der Kunde erspart sich aber jedenfalls die alle zwei Jahre vorgeschriebene Überprüfung des Geräts.

Noch bis Ende des Jahres gibt es eine von Wien Energie geförderte Tauschaktion gegen moderne Geräte. Die Tauschaktion gilt grundsätzlich für alle Wiener Haushalte, die noch einen derartigen veralteten Gas-Kleinwasserheizer installiert haben.

Für Mobilpass-Besitzer gibt es die Möglichkeit einer Unterstützung bis maximal 700 Euro für den Austausch. Für alle anderen Haushalte gibt es ein so genanntes "Social Contracting"-Modell. Ein Umstieg auf einen modernen Strom-Kleinwasserheizer kostet rund 400 bis 500 Euro. Die Wiener Netze unterstützen den Tausch mit einem "Wechselbonus" von 40 Euro, 35 Euro Rabatt kommen von der Firma, die den Elektrospeicher produziert. Wer sich den Umtausch nicht auf einmal leisten kann, erhält die Möglichkeit einer zinsfreien Ratenzahlung über drei Jahre mit vierteljährlichen Zahlungen. Nach Bezahlung der letzten Rate bekommen die Kunden einen Energie-Gutschein von 100 Euro.

Der Warmwasserspeicher wird vom Installateur montiert, der Kunde muss sich um nichts weiter kümmern und bezahlt wie vereinbart mittels Ratenplan den Umbau.

