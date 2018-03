Schieder: Soziale Dimension ist Teil der wirtschaftlichen Stabilität

SPÖ-Klubobmann fordert Stärkung der EU-Mechanismen und begrüßt sich abzeichnende Einigung zur Bankenunion

Wien (OTS/SK) - "Die soziale Dimension ist Teil der wirtschaftlichen Stabilität." Das merkte SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder am Mittwoch im EU-Hauptausschuss an, der zur Vorbereitung des Europäischen Rates tagte. Die Diskussion zu den sozial- und beschäftigungspolitischen Indikatoren sei daher zentral, führte der SPÖ-Klubobmann aus. Ein wesentliches Element sei hier die Arbeitsmarktpolitik und insbesondere der Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit. "Ich erinnere, dass der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit erst auf Druck und Initiative Österreichs auf die europäische Agenda gekommen ist. Ich begrüße es daher, dass in den Schlussfolgerungen vorgesehen ist, dass die Beratungen über die Verwendung von beschäftigungs- und sozialpolitischen Indikatoren zügig fortgesetzt werden, damit diese bereits 2014 zur Anwendung kommen können", so Schieder. ****

Zum Wettbewerbspakt merkte Schieder an, dass die Teilnahme Österreichs an diesem verfassungsmäßig genau geregelt sei und daher kein Grund zur Sorge bestehe. Was die Wirtschafts- und Währungspolitik der Union betreffe, so habe die Finanzkrise einen Mangel an schneller Koordination zwischen den EU-Mitgliedstaaten offenbart. "Hier brauchen wir eine Stärkung der EU-Mechanismen", betonte Schieder. Zu begrüßen sei daher auch die sich abzeichnende Einigung bei der Bankenunion. "Gerade im Bereich der Banken - und Österreich ist hierbei ein gutes Beispiel mit seinem Bankensektor, der stark in Süd- und Osteuropa engagiert ist - wird der Nationalstaat schnell zu klein. Daher brauchen wir einheitliche Regelungen und eine funktionierende Kontrolle", hob Schieder hervor und betonte in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung der Finanztransaktionssteuer.

Abschließend nahm der SPÖ-Klubobmann zur Lage in Syrien Stellung. "Hier hat sich gezeigt, dass die europäische Außenpolitik nicht schnell genug funktioniert und nicht effektiv genug ist." Angesichts der schwierigen Lage der Flüchtlinge aus Syrien auch durch den Wintereinbruch plädierte Schieder für einen stärkeren Einsatz zur Stabilisierung der Region. (Schluss) ah/sas/mp

