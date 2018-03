Richard Seeber tritt nicht wieder zur Europawahl an

Umwelt- und Klimasprecher der EVP: Habe in zehn Jahren viel für Österreich und EU erreicht

Brüssel, 18. Dezember 2013 (ÖVP-PD) Der Umwelt- und Klimasprecher der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europäischen Parlament, Richard Seeber, hat heute bekannt gegeben, dass er bei der Europawahl am 25. Mai 2014 nicht mehr antreten wird. "In den letzten zehn Jahren habe ich viel für Österreich und für einen nachhaltigen Umweltschutz in der EU erreicht. Nach reiflicher Überlegung, Rücksprache mit meiner Familie und einer politischen Erfolgsbilanz, die sich sehen lassen kann, habe ich entschieden, dass ich nicht mehr als Europaabgeordneter zur Verfügung stehe. Zehn Jahre sind genug", so Seeber heute in Brüssel. ****

"Bis zum letzten Tag werde ich mit ganzer Kraft meine Arbeit im EU-Parlament weiterführen und die ÖVP zu hundert Prozent im Wahlkampf unterstützen", betont der EU-Parlamentarier. Seeber war seit 2004 Europaabgeordneter und seitdem umwelt-, gesundheits-

sowie regionalpolitischer Sprecher der ÖVP im EU-Parlament. 2009 stieg er zum Umwelt- und Klimasprecher der gesamten EVP auf. In dieser Schlüsselfunktion koordinierte er die klima- und umweltpolitische Positionsfindung der größten politischen Fraktion im Europäischen Parlament. Der Umweltausschuss des Parlaments gilt als besonders arbeitsintensiv.

Als seine wichtigsten Erfolge nennt Seeber die verstärkte Förderung von erneuerbarer Energie in Europa, die neuen Klimaziele der EU für das Jahr 2030, die Absage an Genpflanzen und Klonen, die Schaffung der Makroregion Alpenraum, die Sicherung der EU-Finanzierung des Brennerbasistunnels, die zusätzlichen Gelder für die Tourismusförderung bei der EU-Regionalpolitik, die klarere Kennzeichnung von Lebensmitteln und die höheren Sicherheitsanforderungen an Medizinprodukte wie z.B. Brustimplantate. "Auch die neue EU-Tabakprodukte-Richtlinie trägt meine Handschrift", so Seeber.

Besonderes Anliegen ist Seeber die Wasserpolitik. "Mir ist es gelungen viele neue Akzente in der Wasserpolitik zu setzen. Auch dass jetzt unmissverständlich klar ist, dass sich durch die Konzessions-Richtlinie nichts für die Wasserversorgung ändert, ist mein Erfolg. Ich habe die parteiübergreifende Intergruppe Wasser ins Leben gerufen und geleitet", so der ÖVP-Europapolitiker.

