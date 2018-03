Bundesminister Rupprechter: Über 590 Millionen Euro an Betriebsprämien werden ausgezahlt

Ab 18. Dezember 2013 startet die Agrarmarkt Austria mit der Auszahlung der Einheitlichen Betriebsprämie für Österreichs Bauern

Wien (OTS) - Österreichs Bäuerinnen und Bauern erhalten ab 18. Dezember 2013 rund 590 Millionen Euro für die Einheitliche Betriebsprämie. Wie im Vorjahr werden Anfang Jänner die Bescheide zur Einheitlichen Betriebsprämie zugestellt. Weiters zahlt die AMA circa 25,4 Millionen Euro an Mitteln für die Regional- und Investitionsoffensive der Ländlichen Entwicklung aus. "Diese Leistungsabgeltungen sichern wichtige Lebensgrundlagen für alle Menschen in Österreich. Nur so ist eine moderne, umweltgerechte landwirtschaftliche Produktion möglich und nur so können leistbare Qualitätslebensmittel produziert werden", unterstreicht Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter.

Kontrollen Voraussetzung für Auszahlung

Die Zahlungen für jene Betriebe, bei denen die Kontrollen noch nicht abgeschlossen wurden, können beim nächsten Berechnungstermin im April 2014 erfolgen. So wird eine Gesamtauszahlung der Einheitlichen Betriebsprämie sichergestellt. Nur rund 2 Prozent aller Auszahlungen sind davon betroffen. Die betroffenen Bäuerinnen und Bauern sind von der AMA vorab informiert worden.

AMA-Hotline

Mit dem Betriebsprämienbescheid werden auch Anzahl, Art und Wert der Zahlungsansprüche festgesetzt. Einwände können in Form einer Beschwerde innerhalb von 4 Wochen ab Zustellung des Bescheids bei der AMA eingebracht werden. Bisher betrug die Berufungsfrist nur zwei Wochen.

Für Fragen zur Auszahlung und zum Bescheid stehen die Mitarbeiter der AMA ab 7. Jänner 2014, Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr, sowie Freitag von 9 bis 12 Uhr durchgehend zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Lebensministerium, Pressestelle

Tel.: (+43-1) 71100 DW 6703, 6963