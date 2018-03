Kirchliche Einmischung, fromme Amtsträger und ein gottgefälliges Regierungsprogramm: Der vorweihnachtliche Ausverkauf der Republik

Wien (OTS) - Als demokratiegefährdende Einmischung in politische Belange wertet die "Initiative Religion ist Privatsache" die offizielle Unterstützung der katholischen Kirche für die neue Regierung sowie die jüngste Unterstützung der kircheneigenen "Katholische Aktion Österreichs" (KA) für die Verankerung des Sterbehilfe-Verbots in der Verfassung. Laut Initiative-Sprecher Eytan Reif soll aber insbesondere die "manifeste pro-kirchliche Unterwürfigkeit" der neuen Regierung "jeden Demokraten, ob gläubig oder nicht, mit Unbehagen füllen". Wenig Verständnis hat in diesem Zusammenhang Reif auch für "die beschämende Bankrotterklärung Kanzler Faymanns", die im Rahmen des vorweihnachtlichen Empfangs des Bundeskanzlers für Vertreter der anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften Österreichs Dienstagabend getätigt wurde:

"Dass ein Bundeskanzler die zunehmende Verstrickung von Staat und Kirche als 'Wert für sich' hervorhebt, zeugt hauptsächlich von einer Verachtung von Grundprinzipien der Demokratie und des Rechtsstaates". Für Reif lassen sich die Abschaffung des Wissenschaftsministeriums zugunsten eines Familienministeriums, der angekündigte Vorstoß in Richtung universitäre Imamausbildung und insbesondere die Einigung auf eine pro-kirchliche Manipulation der österreichischen Verfassung "in Summe wie ein vorweihnachtlicher Ausverkauf der Republik lesen". Die Aussage Faymanns reiht sich zudem für Reif "bestens" an die "mehr als bedenkliche" Angelobung Andrä Rupprechters als Landwirtschaftsminister.

Rückfragen & Kontakt:

Initiative Religion ist Privatsache

Wien 1180, Schulgasse 40/10

www.religion-ist-privatsache.at

www.kreuzdebatte.at