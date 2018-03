VP-Hefelle ad Handelskai: Rot-Grün ohne Plan

Lkw-Fahrverbot ist sinnwidrig und gegen Interesse der Gesamtbevölkerung

Wien (OTS) - "Mit den Stimmen der SPÖ ist in der gestrigen Bezirksvertretungssitzung ein Grünen-Antrag für ein Lkw-Fahrverbot auf dem Handelskai beschlossen worden", so VP-Bezirksrat Paul Hefelle. Die vermeintlich bevölkerungsfreundliche Maßnahme sei in Wahrheit aber vollkommen sinnwidrig und gereiche zum Nachteil der Gesamtbevölkerung, erklärt der VP-Mandatar: "Der vorgegebene Anspruch von Rot-Grün ist, die Bewohnerinnen und Bewohner am Handelskai vor Lärm und Schmutz zu schützen. Allerdings werden sich die Lkw trotzdem nicht in Luft auflösen - und was würde passieren? Sie müssten sich gezwungenermaßen andere Routen im Bezirk oder den benachbarten Bezirken suchen."

So werde aktuell unter anderem Müll von der Dresdner Straße nach Simmering geführt, wobei der kürzeste Weg eben über den Handelskai verlaufe, erklärt Hefelle: "Und was dann? Sollen die Müllfahrzeuge über die weit weniger geräumige Praterstraße und über den Praterstern ausweichen? Oder über die Aspangstraße und den 3. Bezirk zur Ostautobahn? Darunter würden tausende Anrainer im 2. oder 3. Bezirk leiden, die den rot-grünen Bezirkspolitikern offensichtlich egal sind."

Das Ziel von Rot-Grün sei allem Anschein nach, den Bewohnerinnen und Bewohnern des Handelskais die Schimäre einer demnächst autofreien Wohngegend vorzugaukeln, kritisiert Hefelle: "Das ist aber unrealistisch. Der Handelskai ist und bleibt eine wichtige Route, die man nicht einfach kappen kann. Weil dies verkehrsplanerisch unlogisch wäre und zusätzlich zu Lasten anderer Wohngegenden ginge. Sinnvoller wären etwa Lärmschutzmaßnahmen im Interesse der zugegebenermaßen belasteten Handelskai-Bewohner", so der VP-Bezirksrat abschließend.

