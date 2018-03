Kurz: Ich will Menschen zur Teilhabe am europäischen Gedanken begeistern

Schwerpunkt Westbalkan - Erste Auslandsreise nach Kroatien

Wien, 18. Dezember 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Ich will als Außenminister nicht nur Österreich in Europa vertreten, sondern die Menschen für eine Teilhabe am europäischen Gedanken begeistern", sagte ÖVP-Außen-und Integrationsminister Sebastian Kurz heute, Mittwoch, im Hauptausschuss in Angelegenheiten der Europäischen Union des Nationalrats. Auch das Regierungsprogramm lege hier mit der Schaffung einer EU-Kommunikationsoffensive einen Schwerpunkt, wobei die EU-Gemeinderäteinitiative einen wichtigen Platz einnehmen werde. Hinsichtlich der Ende Mai 2014 stattfindenden Wahlen zum Europäischen Parlament merkte Kurz an, dass "Österreich der einzige Mitgliedsstaat ist, in dem bereits 16jährige wahlberechtigt sind." Umso wichtiger werde es sein, auch junge Menschen durch Schulprojekte und andere Initiativen vom Friedensprojekt Europa zu überzeugen.

Kurz legte in seinen Ausführungen einen weiteren Schwerpunkt auf den Erweiterungsgedanken am Westbalkan. "In dieser Region haben wir nicht nur starke historische und kulturelle Bande, sondern auch intensive wirtschaftliche und sicherheitspolitische Interessen", so der ÖVP-Außenminister. Aus diesem Grund würde ihn auch seine erste Auslandsreise in den jüngsten EU-Mitgliedsstaat nach Kroatien führen, das Österreich maßgeblich während des Beitrittsprozesses begleitet habe. Hinsichtlich der weiteren Erweiterungsperspektive informierte Kurz, dass die Beitrittsverhandlungen mit Serbien am 21. Jänner 2014 eröffnet würden. Die weiteren Kandidatenländer Albanien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina konnten hingegen leider noch keine entscheidenden Fortschritte im Beitrittsprozess erzielen.

"Der Wunsch der großen Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung nach mehr Europa darf nicht ignoriert werden. Ein Abkommen mit der EU würde die Ukraine in vielerlei Hinsicht weiterbringen", so Kurz, der Russland aber weiterhin als wichtigen regionalen Partner der Ukraine ansah. Diese Frage dürfe - so der Außenminister - nicht mit einem "entweder-oder", sondern mit einem "sowohl-als auch" beantwortet werden.

Ein großes Projekt für Österreich sei auch die Schaffung einer EU-Alpenraumstrategie. Gemeinsam mit der EU-Donauraumstrategie werde diese ein weiteres wichtiges Instrument zur Stärkung unserer Region sein. Abschließend lud Kurz die außen- und europapolitischen Sprecher aller Parlamentsfraktionen zum Gedankenaustausch ein, der in den nächsten Wochen stattfinden würde. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at