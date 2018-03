Kurz: EU-Beitrittsverhandlungen mit Serbien wichtiges Signal an die Region

Außenminister gratuliert der serbischen Regierung zu Durchbruch und appelliert, den Reform- und Normalisierungsprozess fortzuführen

Wien (OTS) - Außenminister Sebastian Kurz begrüßt den Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen Serbiens mit 21. Jänner 2014. "Der gestrige Beschluss zur Eröffnung von EU-Beitrittsverhandlungen mit Serbien ist ein wichtiges Signal am Ende eines ereignisreichen Jahres am Westbalkan. Ich gratuliere der serbischen Regierung zu diesem Durchbruch, der hochverdient ist", äußerte sich Außenminister Sebastian Kurz heute zur Entscheidung des EU-Außenministerrates. Entscheidend für die Aufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen ist der stetig voranschreitende Fortschritt im Normalisierungsprozess zwischen Serbien und Kosovo. Mit der im April des Jahres beschlossenen Grundsatzvereinbarung zwischen Serbien und Kosovo wurde die stabile und friedliche Entwicklung der Beziehungen unter Beweis gestellt. Kurz appellierte in diesem Zusammenhang an beide Seiten, "die Aussöhnung zügig und couragiert weiterzuverfolgen".

Der Westbalkan spielt aufgrund der geographischen Nähe, der gemeinsamen Geschichte und der engen menschlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen eine besondere Rolle für Österreich. "Österreich ist nicht nur in Serbien der größte Auslandsinvestor, sondern auch in Kroatien und Bosnien-Herzegowina. In Serbien etwa sind über 400 österreichische Firmen aktiv, die Fortführung des Reformprozess durch Serbien wird für die heimische Wirtschaft noch viele weitere Möglichkeiten eröffnen.", so Außenminister Kurz.

Was die weitere Entwicklung am Westbalkan anbelangt, sprach sich der Außenminister für eine Fortsetzung der Heranführungsstrategie an die EU aus: "Für Österreich ist eines ganz klar: der Westbalkan gehört zu Europa. Nach dem EU-Beitritt von Kroatien und den laufenden Beitrittsverhandlungen mit Montenegro ist die erste Beitrittskonferenz mit Serbien im Jänner 2014 der nächste logische Schritt der Heranführung der gesamten Region an die EU. Auch für Albanien, Mazedonien und Bosnien und Herzegowina hoffen wir, dass es 2014 klare Fortschritte im EU-Annäherungsprozess gibt," so der Außenminister abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

BMeiA

Presseabteilung

Tel.: +43(0)501150-3320, F:+43(0)501159-213

abti3 @ bmeia.gv.at

http://www.bmeia.gv.at