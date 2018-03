Kleinwasserkraft Österreich: Neue Bundesregierung sollte sich geschlossen gegen Förderdiktat aus Brüssel stellen.

CO2-Steuern, Atomhaftung und nationale Einspeisetarifsysteme auch nach 2015

Brüssel/Wien (OTS) - Kleinwasserkraft Österreich spricht sich für die beschleunigte Energiewende in Europa aus. Für Österreich besonders relevant ist dabei der Ausstieg aus der Atomenergie in Europa. "Während sich die britische Regierung für 35 jährige und inflationsgesicherte Einspeisetarife bei neuen Atomkraftwerken von derzeit 11 Cent/kWh ausspricht, sollen in Zukunft die erneuerbaren Energien wie die Kleinwasserkraft mit 5-6 Cent/kWh abgespeist werden", kritisiert Geschäftsführer Erwin Mayer den heute veröffentlichten Vorschlag von EU-Wettbewerbskommissar Almunia.

In Europa fehlt eine umfassende, aufkommensneutrale Steuerreform mit CO2-Preisen von bis zu 100 Euro/t CO2 bis 2030 und eine vollständige Atomhaftung für AKW-Betreiber. "Wenn diese Korrekturen für einen echten Markt erfolgt sind, können wir über eine Reform der Fördersysteme bei erneuerbaren Energien nachdenken", so Kleinwasserkraft-Präsident Christoph Wagner. "Wir fordern die Österreichische Bundesregierung auf, diesen Vorschlag der "state aid guidlines" von Kommissar Almunia abzulehnen", erinnert Wagner die Bundesregierung an ihre Verantwortung. Ansonsten droht eine Renaissance der Atomenergie und der Kohlekraftwerke ohne dass Österreich mit nationalen Einspeisetarifsystemen weiterhin gegensteuern kann.

"Die Vorschläge in den Guidelines bedeuten einen Ausverkauf der österreichischen Kleinwasserkraft. Sie sind nichts anderes als eine versteckte Förderung für staatsnahe Betriebe und große Energiekonzerne, die durch das vorgeschlagene Fördersystem gegenüber kleiner unabhängiger Anbieter bevorzugt werden", erläutert Wagner.

"Kleinwasserkraft Österreich bekennt sich zu mehr Wettbewerb und marktwirtschaftlichen Instrumenten. Diese müssen aber in der richtigen Reihenfolge und konsequent für alle Technologien umgesetzt werden", so Mayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Stv. GF Mag. Erwin Mayer

Kleinwasserkraft Österreich

Tel.: 0664/2700441

e.mayer @ kleinwasserkraft.at

www.kleinwasserkraft.at