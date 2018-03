Budget Spittal: Rettungsversuch des Team Stronach von Bürgermeister Pirih ahnungslos und einsam abgelehnt

Peinlicher Auftritt & österreichweit einzigartiges Verhalten von SP-Bürgermeister Pirih, dieser stimmte ahnungslos gegen sein eigenes Budget

Spittal (OTS) - "Der Bürgermeister der Bezirksstadt Spittal hat gestern einmal mehr bewiesen, dass er nicht die Kompetenz und schon gar nicht die Größe hat, die Stadt Spittal umsichtig und wirtschaftlich vernünftig zu führen." Mit diesen drastischen Worten kommentiert der Fraktionssprecher des Team Stronach im Spittaler Gemeinderat, Johann Plieschnegger, die gestrige Gemeinderatssitzung, in der das Budget für 2014 gegen die Stimmen der Bürgermeister-Partei SPÖ und gegen die der ÖVP beschlossen wurde. "Diese Budgetsitzung war an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Pirih präsentierte sich wieder einmal als völlig ahnungsloser und trotziger Funktionär, der auch gegenüber seiner eigenen Partei rücksichtslos eine neue Stelle eines Pressesprechers im Gemeinderat durchdrücken wollte. Mit einem verantwortungsbewussten Handeln für die Stadt und ihre Bürger hat das nichts mehr zu tun. Bei ihm stehen nur persönliche Eitelkeiten und Machtgelüste im Vordergrund", so Plieschnegger weiter.

Gemeinderat LAbg. Hartmut Prasch findet ebenfalls sehr deutliche Worte: "Es war seit Jahrzehnten die Maxime der Stadtpolitik, dass man sich im positiven Konsens um Kompromisse und kluge Entscheidungen für die weitere Entwicklung Spittals kümmert. Pirih hat mit dieser Tradition gebrochen und damit den visionären vorgezeichneten Pfad seines erfolgreichen Vorgängers Gerhard Köfer verlassen. Alleine die Tatsache, dass Pirih einen letzten gemeinsamen "Budget-Rettungsversuch" des Team Stronach, welcher im Interesse der Mitarbeiter und der Bevölkerung der Stadt gewesen wäre, alleine blockiert und verhindert hat, beweist, mit wie wenig Gefühl Pirih versucht die Geschicke der Stadtgemeinde zu führen."

Pirih fand es überhaupt nicht der Mühe wert mit allen Fraktionen im Vorfeld Gespräche betreffend der Beschlüsse zu führen: "Er versucht nur seine persönlichen Interessen, ohne sich einer Mandatsmehrheit zu wissen, durchzusetzen. Im entscheidenden Moment zeigt er keinerlei Führungsqualitäten und stimmt mit seiner Fraktion sogar noch gegen das von ihm erstellte Budget. Diese Vorgangsweise ist österreichweit einzigartig und beweist eindrucksvoll, dass Pirih eine absolute Fehlbesetzung in dieser Position ist", kommentiert Plieschnegger die Vorgangsweise Pirihs. Prasch verlangt in Bezug auf das Budget und den Stellenplan der Gemeinde einen raschen "Reparatur-Gipfel", an dem alle Fraktionen teilnehmen sollen.

