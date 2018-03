Weihnachten: "Aus ihm sprechen Zärtlichkeit und Hoffnung zu uns"

Im Bibel TV Weihnachtsprogramm dreht sich alles um den Mittelpunkt des Christfestes

Hamburg (ots) - "Aus ihm sprechen Zärtlichkeit und Hoffnung zu uns",

erklärte Papst Franziskus die Schönheit von Weihnachten diese Woche im Zeitungsinterview. Gleichzeitig beschwerte er sich heftig über das Fernsehprogramm, das er in seinem kleinen römischen Appartement sieht. Am Weihnachtsprogramm von Bibel TV hätte der Papst aber sicher seine Freude. Der Mittelpunkt des Christfestes, die Geburt Jesu Christi mit ihrer Botschaft der Zärtlichkeit und Hoffnung, durchzieht das gesamte Festtagsprogramm, angefangen von den Andachten über die Wissenssendungen, die Dokumentationen und die Spielfilme bis hin zur Musik.

Die Weihnacht als Festzeit des Glaubens beleuchtet beispielsweise das Wissens-Magazin "Gemeindehilfsbund TV", zu sehen am 24. Dezember. "Was Christen glauben", eine Doku-Reihe, kommt am 26. Dezember mit den Folgen "Jesus, der Christus" und "Gott, der Vater" zur Ausstrahlung. Ebenfalls am 2. Weihnachtstag zeigt Bibel TV die Doku-Reihe "Journey to Christmas - Bethlehem auf der Spur", in der sich fünf Kanadier auf die Spuren der drei Weisen begeben. Außerdem an diesem Tag im Programm: "Vom Dunkel zum Licht", eine Dokumentation über Advent und Weihnachtsbräuche.

Über das gesamte Fest ist die tägliche Andachtsreihe "Bibel TV Emmaus" weihnachtlichen Themen gewidmet.. Am 24. Dezember predigt Pfr. Ulrich Parzany über "Die Geburt von Jesus" (Lk 2, 1-7) und am 25. Dezember über "Eine Freudenbotschaft" (Lk 2, 8-20). Am 26. Dezember heißt das Thema der Predigt "Ein neues Leben" (Tit 3, 3-7).

Weihnachtliche Filme zeigt Bibel TV am Heiligabend mit "Stille Nacht - Das Weihnachtswunder" über ein Treffen zwischen den Fronten im Jahr 1944, am 1. Weihnachtstag folgt "The Heart of Christmas" über den Wunsch eines todkranken Jungen, am 2. Weihnachtstag läuft der vierte Teil der Spielfilm-Reihe "Ein Kind mit Namen Jesus".

Besinnliche Momente garantieren die Konzerte im Weihnachtsprogramm von Bibel TV. Dazu zählen Bachs Weihnachtsoratorium, am Heiligabend als Konzertaufzeichnung aus Israel zu erleben und am 1. Weihnachtstag als Aufzeichnung aus Leipzig. An allen drei Tagen sehen die Bibel TV Zuschauer darüber hinaus "Christmas in Vienna"-Konzerte. Und am 2. Weihnachtstag präsentieren die beliebten Kellys weihnachtliche Lieder.

Bibel TV beschert auch seine jüngsten Zuschauer: Am Heiligen Abend ist als Höhepunkt der 90-minütige Animationsfilm "Die Zehn Gebote -Mose und das Geheimnis der steinernen Tafeln" zu sehen. Weitere Filme, auf die sich die Kinder freuen dürfen, sind "Das Weihnachtswunder", "Löwe von Judah - Das Lamm, das die Welt rettete" und "Das Weihnachtsfest des Stalljungen".

Übrigens: Seit 1. Dezember ist Bibel TV über Satellit auch in HD-Qualität zu empfangen. Wer ein HD-fähiges Empfangsgerät besitzt, sollte noch vor Weihnachten einen Sendersuchlauf starten und nach "Bibel TV HD" suchen, um die weihnachtlichen Sendungen des christlichen Familiensenders in hochauflösender Bildqualität genießen zu können!

Sendetermine (Auswahl): Heiligabend, 24. Dezember: Gemeindehilfsbund TV: Festzeiten des Glaubens: Weihnachten Wissen 06:00 Uhr Die Zehn Gebote - Mose und das Geheimnis der steinernen Tafeln Animationsfilm 18:00 Uhr Das Weihnachtswunder Animationsfilm 19:30 Uhr Bibel TV Emmaus: Die Geburt von Jesus (Ulrich Parzany, Lk 2, 1-7) Andacht 20:00 Uhr Stille Nacht - Das Weihnachtwunder Spielfilm 20:15 Uhr Bach: Weihnachtsoratorium Konzert, Israel 21:45 Uhr 1. Weihnachtstag, 25. Dezember: Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio Konzert, Gewandhausorchester Leipzig 12:00 Uhr Löwe von Judah - Das Lamm, das die Welt rettete Animationsfilm 15:00 Uhr Christmas in Vienna 2007 Konzert 16:30 Uhr Christmas in Vienna 2011 Konzert 18:00 Uhr Bibel TV Emmaus Eine Freudenbotschaft (Ulrich Parzany, Lk 2, 8-20) Andacht 20:00 Uhr The Heart of Christmas Spielfilm 22:10 Uhr 2. Weihnachtstag, 26. Dezember: Das Weihnachtsfest des Stalljungen Kinderfilm 07:25 Uhr Was Christen glauben: Jesus, der Christus Dokumentation 11:45 Uhr Stille Nacht - Weihnachtliche Lieder mit den Kellys Konzert 12:00 Uhr Vom Dunkel zum Licht Advent und Weihnachtsbräuche Dokumentation 14:00 Uhr Journey to Christmas - Bethlehem auf der Spur Doku-Reihe Teil 1-3: 14:30 Uhr Teil 4: 21:15 Uhr Bibel TV Emmaus Ein neues Leben (Christian Garbe, Tit 3, 3-7) Andacht 20:00 Uhr Ein Kind mit Namen Jesus (4) Spielfilm 20:15 Uhr Was Christen glauben: Gott, der Vater Dokumentation 21:00 Uhr

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im Kabel und über IPTV, in Deutschland zusätzlich über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Im Internet ist Bibel TV als Livestream zu empfangen. Bibel TV bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt.

