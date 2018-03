FSG-GÖD Jugend-Schuh: Genug gespart beim Bundespersonal

Die FSG-GÖD Jugend unterstützt die Kampfmaßnahmen der Gewerkschaft öffentlicher Dienst

Wien (OTS/FSG) - "Leider wurden unsere Forderungen von der Bundesregierung gänzlich ignoriert und haben keinen annehmbaren Abschluss gefunden. Deshalb sind Kampfmaßnahmen wie die heutige Demonstration am Ballhausplatz notwendig", so Michael Schuh, Vorsitzender der FSG-GÖD Jugend. "Die vielen Kolleginnen und Kollegen, die an dieser Kundgebung teilnehmen, zeigen, dass die Verhandlungen an einem kritischen Punkt angelangt sind. Die Bundesregierung ist aufgefordert die offenen Themen zu einem positiven Abschluss für die Belegschaft zu bewegen. Genug gespart beim Bundespersonal", so der Junggewerkschafter abschließend.

