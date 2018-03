WKÖ-Schwarzer zu EU-Luftreinhaltungspaket: Politische Lösungen mit Augenmaß finden

Kooperative Problemlösung statt Drohung mit Verfahren und Bußgeldern

Wien (OTS/PWK903) - Die Europäische Kommission hat heute,

Mittwoch, das angekündigte Luftreinhaltungspaket vorgelegt. Kernpunkt ist die Herabsetzung jährlicher Emissionshöchstmengen der Mitgliedstaaten und neue, anspruchsvolle Limits für die Emissionen aus Feuerungsanlagen.

Aus der Sicht der Wirtschaft sind die festgelegten Ziele als unrealistisch einzustufen. "Die für Österreich vorgesehenen Reduktionen der Emissionsmengen bis 2020, 2025 und 2030 erscheinen mehr als ambitioniert. Um zu vermeiden, dass Österreich wegen Verfehlung dieser Ziele zu schmerzhaften Bußgeldern verurteilt wird, müssen unsere Regierungsvertreter darauf drängen, dass die Ziele mit vernünftigen Mitteln erreicht werden können", betont Stephan Schwarzer, Leiter der Abteilung Umwelt- und Energiepolitik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Die heimische Wirtschaft bekennt sich zur Luftreinhaltung nach einem fortschrittlichen Stand der Technik. Diesen Standard schreibt das österreichische Umweltrecht seit 25 Jahren für gewerbliche Anlagen vor. Bestehende Anlagen, die signifikant von neu festgelegten Emissionsbegrenzungen abweichen, müssen aber ausreichend bemessene Fristen bekommen, um die erforderlichen technischen Anpassungen durchzuführen. Im Vorschlag für die neue Feuerungsanlagenrichtlinie fehlen diese, auch erscheinen einige der vorgeschlagenen Grenzwerte überzogen.

"Regionen, in denen auf Grund ungünstiger topographischer und klimatischer Voraussetzungen Grenzwerte überschritten werden, sollte bei ihrer schwierigen Aufgabenstellung geholfen werden", fordert Schwarzer. Sie mit Vertragsverletzungsverfahren und Bußgeldern zu bedrohen, ist kein konstruktiver Ansatz. Stattdessen sollten EU-Umweltschutzbudgets vorrangig dafür verwendet werden, Projekte zur Luftqualitätsverbesserung in den Belastungsregionen zu unterstützen.

"Auch in der Luftreinhaltungspolitik sollten die Interessen einer europäischen Standortpolitik nicht außer Acht geraten, politische Vorgaben mit Augenmaß sind dringend gefordert. Deshalb sollten Akteure auf allen Ebenen - EU ebenso wie Bund und Länder - an einem Strang ziehen", so Schwarzer. (PM)

