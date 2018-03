BZÖ-Haubner: Großer Heuler im Pensionssystem ist ein alter Hut

Die schwarze Regierung mit rotem Kanzler verlautbart Neuerungen bezüglich Pensionsantrittsalter.

Wien (OTS) - Finanzstaatssekretär und Regierungskoordinator Danninger beschreibt das Regierungsprogramm als innovativ. Im Bereich der Pensionen spricht er von einem "Großen Heuler" weil als Zielformuierung bis 2016 ein höheres Pensionsantrittsalter vorgesehen ist. Das ist weder neu, noch ausreichend!

"Dass das Pensionsantrittsalter steigen soll, hören wir bereits seit Jahren. Wenn das die einzige Antwort auf die Herausforderung eines nachhaltig sicheren Pensionssystem auch für die nächsten Generation ist, wird diese Koalition noch mehr an Glaubwürdigkeit verlieren.", stellte heute BZÖ-Seniorensprecherin Ursula Haubner fest.

Das BZÖ hat in den letzten Jahren ein zukunftssicheres Modell ausgearbeitet:

Nämlich ein einheitliches Pensionssystem mit der Möglichkeit der Teilpension und dem individuellen flexiblen Zugang zum Pensionsantritt. "Längeres Arbeiten soll sich in Form einer höheren Pension niederschlagen. Dazu fehlt der Regierung der Mut. Man wurschtelt lieber weiter und verteilt Beruhigungspillen.", so Haubner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ)

Dominik Kamper Bakk.phil.

Pressesprecher

Tel.: 0664/24 33 709

e-mail: dominik.kamper @ bzoe.at

www.bzoe.at



Festnetz: 01-513 28 38

Fax: 01-513 28 38-30

E-Mail: office @ bzoe.at