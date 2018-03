EEÖ-Präsident Plank zu Almunia-Vorschlag: Wettbewerb beginnt bei Stopp für Atom- und Kohleförderung

Österreichische Bundesregierung und Kommissar Hahn müssen Almunia-Vorschlag stoppen

Wien (OTS) - Wien - der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich lehnt den heute veröffentlichten Vorschlag von EU-Wettbewerbskommissar Almunia ab. Im Vorschlag ist unter anderem eine Neuregelung für die Unterstützungsmechanismen für erneuerbare Energien vorgesehen. Diese würde eine drastische Verschlechterung für saubere Energie im Vergleich zu Atomenergie und fossilen Energien bedeuten. "Wir scheuen den Wettbewerb nicht", so EEÖ-Präsident Plank. "Der beginnt aber bei einem Stopp für die Förderung von Atom- und Kohlekraftwerke."

Erst unlängst wurde bekannt, dass in der EU Atomenergie und fossile Energien mit jährlich mehr als hundert Milliarden Euro unterstützt werden. Erneuerbare Energien bekommen dafür nur 35 Mrd. Euro Unterstützung. Jetzt präsentiert Wettbewerbskommissar Almunia einen Vorschlag, der ausgerechnet die Beihilfen für erneuerbare Energien als das zu lösende Problem darstellt - wohl wissend, dass Atomenergie oder Kohlestrom nicht marktfähig sind, wenn alle externen Kosten eingerechnet werden.

Erneuerbare Energie Österreich verlangt von der österreichischen Bundesregierung und vom österreichischen EU-Kommissar Hahn den Almunia-Vorschlag abzulehnen. "Die EU-Kommission arbeitet am wirklichen Problem vorbei", so Plank. "So lange nicht geklärt ist, wie die EU gedenkt, die Unterstützung für Atomenergie und fossile Energien zu beenden, ist der Almunia-Vorschlag eine Themenverfehlung".

