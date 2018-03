Kurz zum Internationalen Tag der Migrant/innen: Integration wichtiges Handlungsfeld für neue Regierung

Zweites Kindergartenjahr und erleichterte Anerkennung von internationalen Berufsabschlüssen als erste wichtige Schritte

Wien (OTS) - Wien, 19. Dezember 2013 - 1,6 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben in Österreich. "Migrantinnen und Migranten prägen Österreich mit ihrem Beitrag zu Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur entscheidend mit", betont der neue Außenminister Sebastian Kurz anlässlich des Internationalen Tags der Migrant/innen am 18. Dezember. "Das Arbeitsprogramm der neuen Bundesregierung enthält erstmals gebündelte Maßnahmen zu beruflicher, sprachlicher und gesellschaftlicher Integration von Migrant/innen", freut sich Kurz, der auch in der neuen Bundesregierung - nunmehr als Minister -für Integrationsagenden zuständig sein wird.

Sprachliche Förderung und Nostrifizierung von Bildungsabschlüssen

Bereits in den letzten zweieinhalb Jahren seit Einführung des Staatssekretariats wurden zahlreiche Fortschritte erzielt. "In den kommenden fünf Jahren wollen wir den eingeschlagenen Kurs halten und vertiefen", betont Kurz. Ein zentrales Thema bleibt dabei die bessere und vor allem frühe sprachliche Integration von Migrantinnen und Migranten. Ein erstes Meilensteinprojekt sei die Einführung eines zweiten Kindergartenjahrs für jene, die es brauchen und der Ausbau der sprachlichen Frühförderung. Auch die erleichterte Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufs- und Bildungsabschlüssen stehe weiterhin im Fokus. "Wir müssen die vorhandenen Potenziale von Migrantinnen und Migranten in Österreich bewusster wahrnehmen und so gut wie möglich nutzen", so Kurz abschliessend.

