Lunacek: "Zehn Prozent der EU-Verteidigungsausgaben für den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit"

Grüne: Faymann muss bei EU-Gipfel Jobs für Jugendliche statt weiterer Rüstungsinitiativen in Europa fordern

Brüssel (OTS) - "In Europa wächst eine verlorene Generation heran. Mehr als fünf Millionen Jugendliche sind ohne Arbeit. Österreich darf dieser millionenfachen Perspektivlosigkeit, die Basis für Gewalt, Extremismus und soziale Desintegration werden kann, nicht tatenlos zusehen. Der morgen beginnende EU-Gipfel bietet eine gute Gelegenheit für eine weitgehende österreichische Initiative gegen Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Bundeskanzler Faymann ist gefordert, hier eine arbeits- wie friedenspolitische Initiative zu starten. Zehn Prozent der nach wie vor überdimensionierten Verteidigungsausgaben in den EU-Mitgliedsstaaten sollen für den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit umgewidmet werden", erklärt Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin und außenpolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament. Im Vorfeld des morgen beginnenden Europäischen Rats, der sich sowohl den Verteidigungsausgaben als auch dem Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit widmet, werden die Grünen heute einen diesbezüglichen Antrag im EU-Hauptausschuss des Nationalrats setzen.

Im Jahr 2012 haben die EU-Mitgliedsländer (ohne die EU selbst) laut dem schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI 203 Milliarden Euro für Militär, Rüstung und militärische Überwachung ausgegeben. Demgegenüber sieht das EU-Budget 2015 lediglich drei Milliarden Euro für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit vor. Im Oktober 2013 waren im EU-Durchschnitt 28,7 Prozent der Jugendlichen arbeitslos. Am schlimmsten ist die Situation für Unter-25-Jährige in Griechenland (58 Prozent), Spanien (57,4 Prozent ), Kroatien (52,4 Prozent) und Zypern (43,3 Prozent).

Lunacek: "Während manche Staaten und vor allem die Jungen Menschen in diesen Ländern nach wie vor ohne Perspektive und am Rande des wirtschaftlichen wie sozialen Abgrunds stehen, geben die EU-Mitgliedsländer weiterhin hunderte Milliarden für militärische Rüstung aus. Da es keine ernstzunehmende militärische Bedrohung gibt und überall der Sparstift regiert, scheint eine Umwidmung der Verteidigungsbudgets am sinnvollsten, um die Jugendarbeitslosigkeit tatsächlich effektiv bekämpfen zu können."

