ZV Spedition & Logistik: ÖAMTC-Studie belegt Mobilitätsveränderung durch Onlinehandel und sieht Chance für Verkehrsreduktion

Individualeinkäufe mit dem PKW werden zunehmend durch Kurier, Express und Paketdienste ersetzt

Wien (OTS) - Gerade zu Weihnachten kaufen immer mehr Menschen ihre Ware über Onlinehändler. Damit wandelt sich auch der Transport vom Händler zum Käufer. Was beim klassischen "Shopping" häufig mit dem eigenen PKW heimgebracht wurde, wird immer öfter von KEP-Dienstleistern (Kurier, Express und Paketdiensten) zugestellt. Eine aktuelle Studie der ÖAMTC-Marktforschung belegt diese Entwicklung und stellt fest, dass schon heute bereits 52 Prozent der Befragten durch mehr Onlineeinkäufe weniger private Einkaufswege zurücklegen oder zurücklegen wollen.

"Diese Entwicklungen zeigen, dass das Gesamtverkehrsaufkommen keineswegs immer nur wachsen muss. Im Fall des Onlinehandels kommt es sogar zu einem Rückgang des Individualverkehrs. Darin steckt auch eine große Chance, denn die Kurier, Express und Paketdienste können die Waren, bei guten Rahmenbedingungen, wesentlich ökologischer aber auch ökonomischer zu den Endkunden bringen. Daneben erspart sich der Käufer viel Zeit. In der Vorweihnachtszeit gibt es oft auch die jedem bekannten Probleme mit Parkplatzsuche und Staubildung", so der Präsident des Zentralverbandes Spedition & Logistik, Wolfram Senger-Weiss.

Dieser Mobilitätsveränderung, wie sie der Mobilitätsklub ÖAMTC anschaulich belege, müsse aber auch seitens der Politik Rechnung getragen werden. Dazu der Geschäftsführer des Zentralverbandes Oliver Wagner: "Das Konsumverhalten verändert sich in rasanter Geschwindigkeit Richtung Onlinehandel. Die Politik in Bund, Ländern und vor allem in Städten und Gemeinden ist hier aufgefordert frühzeitig, gemeinsam mit den KEP-Dienstleistern und ihren Interessensvertretern, dementsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen." So gelte es den wachsenden Bedarf an Logistikflächen bei der Flächen- und Raumwidmung zu berücksichtigen und für bedarfsgerechte Zustellmöglichkeiten zu sorgen.

Grundsätzlich böte diese Professionalisierung von Verkehrsströmen große Vorteile gegenüber dem Individualverkehr. "Logistikdienstleister transportieren im Durchschnitt schon heute aus Effizienzgründen viel mehr Ware pro Fahrt mit einem vergleichbaren Fahrzeug, wie ein Fahrer in seinem Privat-PKW. Den Trend zum Onlinekauf sollten wir dazu nutzen, das Verkehrsaufkommen zu optimieren oder wenn möglich, wie die ÖAMTC-Studie nahelegt gar zu reduzieren", so Senger-Weiss.

