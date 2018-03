ORF III am Donnerstag: Bundesratssitzung live, "60 Minuten.Politik" zum Koalitionspakt, "Inside Brüssel" über gespaltene Ukraine

Außerdem: Letzte "Wilde Reise" zu den Mustangs und "Im Brennpunkt" über umstrittenes Fracking

Wien (OTS) - Viel Aktuelles aus der Innen- und Außenpolitik bietet ORF III morgen, am Donnerstag, dem 19. Dezember 2013: Ab 9.00 Uhr überträgt der Kultur- und Informationssender live und in voller Länge die kurzfristig anberaumte Bundesratssitzung aus dem Parlament, die ganz im Zeichen der Regierungserklärung steht. Im Hauptabend, um 21.05 Uhr, setzt sich "Inside Brüssel" u. a. mit dem politischen Werben um die Ukraine sowie mit der bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft Griechenlands auseinander. Und in 60 Minuten.Politik" um 22.25 Uhr ist der Koalitionspakt auf den Prüfstand. Weiters im ORF-III-Hauptabend: um 20.15 Uhr der letzte Teil von Erich Prölls "Wilde Reise"-Trilogie über die amerikanischen Mustangs und um 21.55 Uhr ein "Im Brennpunkt" über die umstrittene Erdölfördermethode Fracking.

Die Sendungen im chronologischen Überblick:

"Politik live": Bundesratssitzung live aus dem Parlament (9.00 Uhr)

ORF III überträgt live und in voller Länge die kurzfristig anberaumte Bundesratssitzung aus dem Parlament. Die letzte Sitzung der zweiten Parlamentskammer im heurigen Jahr steht ganz im Zeichen der Regierungserklärung. Zudem muss auch die Länderkammer dem neuen Lehrerdienstrecht die Zustimmung erteilen und der derzeitige Bundesratspräsident Reinhard Todt (SPÖ) wird seine turnusgemäße Abschiedsrede halten.

"Wilde Reise mit Erich Pröll": "Mustangs - Lebende Legenden: Die nach Europa reisen" (20.15 Uhr)

Im dritten und letzten Teil von Erich Prölls "Wilder Reise" zu den amerikanischen Wildpferden bereitet der Naturfilmer seine drei Mustangs auf ihre Reise nach Österreich vor. Seit Jahrzehnten beschäftigt sich der Filmemacher mit amerikanischen Wildpferden, züchtet und trainiert sie - und verfolgt den Traum, als erster Europäer einen Mustang aus der amerikanischen Wildnis auf seine österreichische Ranch zu holen. ORF III begibt sich mit Erich Pröll diesmal auch auf eine Working Cow Ranch, wo die Gäste echten Cowboys bei der Arbeit auf der Ranch über die Schultern schauen, und begleitet eine Reitwandergruppe bei einem Trail in der Steppe.

"Inside Brüssel" über die Ukraine, Griechenlands EU-Ratspräsidentschaft und Österreichs neuen Außenminister Sebastian Kurz (21.05 Uhr)

"Inside Brüssel" macht das Werben um die Ukraine zum Thema: Wer hat die besseren Argumente, Russland oder die EU? Und welche Auswirkungen hat die Angelegenheit auf die Beziehungen der EU zu Russland? Außerdem wagt ORF-Korrespondentenchef Roland Adrowitzer mit seinen Diskussionspartnerinnen und -partnern einen Ausblick auf 2014: Am 1. Jänner übernimmt Griechenland die halbjährlich wechselnde EU-Ratspräsidentschaft. Die Bestellung von Sebastian Kurz für das Außenministerium steht ebenfalls auf dem Programm. Ist er mit seinen 27 Jahren die richtige Wahl für das Ministerium? Mit Roland Adrowitzer diskutieren: Ewald Stadler (freier Abgeordneter im EU-Parlament), Gerald Knaus (Vorsitzender der Europäischen Stabilitätsinitiative), Barbara Stäbler (Schweizer Presseagentur), Thomas Mayer (der Standard) und Janis Emmanouilidis (Brüsseler Denkfabrik European Policy Centre).

"Im Brennpunkt": "Fracking - Gefahr aus der Tiefe" über umstrittene Erdölförderung (21.55 Uhr)

"Im Brennpunkt" thematisiert mit "Fracking: Gefahr aus der Tiefe" einen heiklen Aspekt der Erdölförderung. In vielen Ländern wird derzeit über Fracking nachgedacht, Hydraulic Fracturing, das Einpressen chemischer Flüssigkeiten im Zuge von Tiefenbohrungen in den Meeresboden, das die Gas- und Flüssigkeitsdurchlässigkeit von Gesteinsschichten erhöht. Auch in den USA wird darüber diskutiert, allerdings sehr zum Missfallen der Einwohner eines Ortes in Texas, die ihre Umwelt schützen wollen. Angst vor potenziellen Gesundheitsrisken versus Ökonomisierung der Erdölgewinnung - was bedeutet das für die Zukunft?

"60 Minuten.Politik": "Der Koalitionspakt - Das richtige Rezept, um Österreich in die Zukunft zu führen?" (22.25 Uhr)

Während auf Österreichs Straßen Protest gegen die aktuelle Regierungsbildung laut wird, nehmen ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und Eva Weissenberger, Chefredakteurin der "Kärntner Kleinen Zeitung", in der aktuellen Ausgabe des Talkformats "60 Minuten.Politik" die kritischen Stimmen zum Anlass und konfrontieren ihre Gäste mit der Frage nach dem Koalitionspakt. Ist er "Das richtige Rezept um Österreich in die Zukunft zu führen?"

Es diskutieren die Gäste: Elmar Podgorschek (Budgetsprecher FPÖ), Bruno Rossmann (Budgetsprecher Die Grünen), Robert Lugar (Finanzsprecher Team Stronach), Rainer Hable (Budget- und Finanzsprecher NEOS).

Auch das TV-Publikum kann sich an der Diskussion beteiligen und vorab Fragen unter der Redaktions-Mailadresse 60minuten @ orf.at zusenden (bis Donnerstag, 15.00 Uhr).

